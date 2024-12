Diálogo, la mejor salida a la crisis que vive el país

La llegada del coronavirus a Colombia ya deja más de 125.000 contagiados, más de 4.000 fallecidos y un fuerte golpe en la economía por el detenimiento del consumo y el aparato productivo. Sin embargo, el país vive un momento crucial y ya empieza a reactivar todo el sector económico aún, cuando no se ha llega al pico más alto de la pandemia.

“Es claro que, de acuerdo con los indicadores de mayo y los pocos que se conocen de junio, ya hay algunos síntomas de reactivación. Sin embargo, el problema que queda a futuro y por los cuales hay que trabajar son: el empleo, el sistema de salud, la superación de la dependencia petrolera y el legado fiscal”, afirmó José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República.

Las consecuencias negativas son grandes. Para el mes de mayo la tasa del desempleo alcanzó el 21 por ciento, casi 12 puntos porcentuales más de la reportada en abril de 2019: “Debemos poner en marcha programas de empleo de emergencia. Programas que deben ser hechos con los municipios para dar asistencia social, además de dar continuidad a programas de subsidio al empleo, concentrados en la generación de nuevos empleos y en la reactivación de pequeñas empresas que se han cerrado”, añadió Ocampo.

Estas alarmantes cifras asegura Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, son una oportunidad para poder revisar y mejorar el sistema laboral colombiano: “Es un momento para mejorar unos problemas en el sistema laboral. Por ejemplo, los sistemas de cotización, la mitad de la informalidad está en trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo, les saldría muy costo cotizar por un mínimo que no se están ganando”.

Además, la investigadora mostró su preocupación por la falta de oportunidades en la población adulta, especialmente en las mujeres: “Hay que trabar en programas de capacitación para facilitar el retorno a la vida laboral. En muchos casos, las mujeres después de tener una vida laboral deciden tener hijos y es muy difícil su retorno a este campo”.

Para Antonio Celia, profesor visitante en práctica de London School of Economics: “La informalidad es una respuesta racional de las personas porque la relación costo beneficio no le resulta”. Celia detalló que la situación que vive el país es clave para replantear y llevar a cabo acciones sólidas que permitan un mejor desarrollo para la nación: “Esto es una oportunidad para hacer en Colombia lo que no hemos hecho durante años. Dar un salto en aquellos temas que hemos ido aplazando como lo es una reforma tributaria que de verdad le sirva al país”.

A lo largo del encuentro digital los expertos afirmaron la necesidad de impulsar el comercio electrónico para de esta manera poder mover la economía en las pequeñas y medianas empresas: “Para una reactivación fuerte se debe hacer una política de ciencia y tecnología muy ambiciosa, que incluya un sistema de transferencia hacia las empresas y microempresas”, dijo José Antonio Ocampo.

Por último, la principal conclusión de este webinar fue el diálogo que debe existir entre e gobierno y las empresas para poder llegar a acuerdos: “Hay que buscar puntos de encuentro a través del diálogo para plantear metas y objetivos que permitan mejoras en la desigualdad, la educación y el sistema de salud”, finalizó diciendo Antonio Celia.

Este webinar fue organizado por Foros Semana, Dinero y Fiduciaria Bogotá.