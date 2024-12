Cotelco presentó la página web Hotelesdecolombia.travel, una plataforma a través de la cual los hoteles colombianos de cualquier lugar del país podrán recibir las reservas de los turistas que quieren visitar su destino.

De acuerdo con la entidad gremial, desde 2018 se venía trabajando en la creación de herramientas tecnológicas para migrar a las plataformas virtuales, pero la pandemia aceleró el proceso y, una vez se inició la reactivación del sector, se lanzó la página para que los hoteles puedan recibir reservas más ágilmente y retomar las labores del turismo en el país.

Se trata de una plataforma muy robusta que cuenta con todo tipo de alternativas, tanto para los potenciales huéspedes como para los administradores de servicios hoteleros en Colombia.

En Hotelesdecolombia.travel, las personas tendrán la opción de ver toda la oferta hotelera del país, discriminada por componentes como destinos de playa, urbanos o rurales, tipo de hoteles, número de habitaciones y lugares turísticos cercanos al hospedaje, entre otras opciones.

También cuenta con una galería de fotos de cada hotel y ofrece la posibilidad de hacer reservas, para lo cual el turista debe indicar la ciudad que visita, la fecha, la cantidad de noches que piensa quedarse o si busca un destino puntual.

"Si una persona quiere visitar el Museo del Oro o algunos destinos bogotanos, la plataforma le muestra cuáles son los hoteles que están cerca de ese lugar y así el turista puede reservar dependiendo de su necesidad", afirmó el director de estudios e investigaciones en Cotelco Nacional, Alejandro Pico.

Además, le permitirá a cada visitante escoger el tipo de viaje que realiza, si es de negocios o de turismo, y así mismo entregará los datos de los hoteles que sean acordes a su viaje.

"También queremos reforzar los destinos rurales. Por eso, hicimos una ardua tarea de llegar a las zonas más remotas del país con potencial turístico para que los hoteles puedan aplicar a la plataforma y tener más flujo de turistas", afirmó el presidente de Cotelco, Gustavo Toro.

De acuerdo con Cotelco, esta plataforma estará disponible al público a partir del lunes 7 de septiembre con cupones de descuentos por reservas para incentivar el turismo en el país.

La plataforma para los hoteles

La herramienta se complementa con un PMS (Property Manager System) básico, también desarrollado por Cotelco, con el cual los hoteles que tradicionalmente realizan la gestión de sus reservas sin el uso de tecnología ahora tendrán una opción automatizada para administrar los procesos de check-in y check-out, lo que les permite ser más eficientes en el control de sus inventarios.

Los hoteles también contarán con un portal en el que recibirán las reservas y también organizarán sus parámetros, como el número de habitaciones que tienen, los servicios que ofrecen como wifi, parqueadero, restaurantes, spa y todo lo que el administrador hotelero quiera poner en la plataforma.

"Cuando estábamos creando la plataforma, nos dimos cuenta de que muchos hoteles no tenían un portal y manejaban sus reservas en papel. Entonces, esta plataforma será muy importante para que ellos sistematicen sus reservas, que se dediquen más al perfeccionamiento del servicio y menos a las reservas", afirmó Pico.

Por otra parte, en la plataforma que tendrán los hoteleros también podrán asignar las habitaciones ya reservadas, tener una base de datos de los turistas que los visitan y crear tarifas de acuerdo con sus necesidades. Cotelco aclaró, además, que el portal no tiene pasarelas de pago, por lo que el turista solo hace la reserva, pero paga en el hotel directamente.

Según la entidad gremial, a los hoteleros que participan en la plataforma se les pedirá una contribución a partir de 2021 que corresponde al 3,5% de la reserva para los afiliados y 5% para los no afiliados. "Esto solo se pedirá si hay una reserva concretada, si no, el hotel no paga nada", aclaró Pico.

Adicional al marketplace y el PMS, Cotelco incluye una plantilla web para que los hoteles que no cuenten con esta alternativa de promoción digital, puedan acceder fácilmente un sitio web personalizable sin ningún costo.

El lanzamiento de la plataforma se hará con 90 establecimientos, pero el objetivo es que aumenten en los próximos meses.

