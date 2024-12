Luego de cuatro años desde que el Gobierno colombiano decidiera regular la industria de cannabis en el país, las exportaciones de esta planta oscilan entre los US$3.000 y los US$17.000 millones al año, de acuerdo con la fundadora de Muisca Capital Group, Carol Ortega, quien conversó con Dinero sobre la situación de este sector actualmente.

Dinero: ¿Cómo está Colombia en la industria de cannabis medicinal en el contexto regional?

Carol Ortega: Colombia es, sin lugar a duda, el país que lidera la industria emergente de cannabis en América Latina. Si bien Uruguay dio el primer paso a nivel mundial con la regulación del cannabis, tanto medicinal como de uso lúdico, ha sido Colombia el que ha estructurado y desarrollado de forma más eficaz la industria.

Desde el 2016, Colombia cuenta con un marco regulatorio que legaliza y formaliza el cultivo, la transformación, la exportación y la investigación científica del cannabis medicinal. Por medio de una serie de licencias, el Gobierno colombiano ha creado procesos que dan a más de 300 empresarios la oportunidad de cultivar a gran escala, a más de 100 la oportunidad de transformar el material vegetal en una serie de derivados, y a unos 1.700 pequeños cultivadores la oportunidad de legalizar su actividad.

D: ¿Cómo está el mercado colombiano?

CO: Al día de hoy, Colombia cuenta con una industria start-up diversa, innovadora y, sin lugar a duda, líder en la región. Compañías como Clever Leaves, Pharmacielo, Khiron y Avicanna, entre otras, han marcado ya hitos históricos en la construcción de la industria en la región y en las Américas. Durante estos cuatro años de legalización, los emprendedores colombianos y su innovación han atraído más de US$500 millones en inversión extranjera, que han logrado imprimirle a la economía nacional un nuevo ingreso y crecimiento. Así las cosas, Colombia ha logrado desarrollar una industria a nivel país más diversa (alto número de licenciatarios) y ha atraído la mayor cifra de inversión extranjera en la región.

D: ¿En qué ha fallado la legislación en el país?

CO: Aunque es acertada la legislación en 2016 al regular parte de las actividades de la industria, después de cuatro años, el mercado interno del país no ha crecido y el nivel de exportaciones efectivas es casi nulo. Esto se debe en gran parte a la burocratización de los cupos o cuotas estipuladas por el Gobierno y, sobre todo, a la falta del desarrollo de normas y directrices claras para actividades secundarias dentro de la cadena de valor, como lo referente al retail, clínicas especializadas y en general la cadena de logística de distribución y ventas.

Han transcurrido cuatro años de legalización en Colombia y todavía los pacientes medicados tienen que adquirir sus flores de cannabis con fines de vaporización en las esquinas, exponiendo su vida, su salud y alimentando al mercado negro. Es preciso tener en cuenta que esta industria fue pensada y construida desde la ética y responsabilidad social hacia el paciente. ¿En qué falla la legislación? En desarrollar un marco regulatorio que permita estructurar la industria interna en su totalidad y no solo en actividades primarias como el cultivo. De igual manera, en la falta de regulación para el uso medicinal y la comercialización en el mercado interno de la flor de cannabis, lo que da lugar a la ignorancia y la estigmatización social.

D: ¿Qué podría cambiarse?

CO: A nivel histórico, el consumo de productos psicoactivos (como el café, el licor y el cannabis) tiende a aumentar bajo contextos de crisis comunales como recesiones económicas, guerras, pandemias, entre otros. Mientras mercados maduros como el estadounidense muestran un crecimiento positivo en ventas de hasta el 40% bajo el contexto actual de covid-19, en Colombia la mayoría de empresarios del sector no ha facturado por primera vez. Es pertinente que el organismo regulador le permita al empresario colombiano servir adecuadamente a nuestros pacientes y no solo al mercado internacional. Colombia requiere urgentemente directrices de uso y comercialización de la flor de cannabis con fines medicinales en el ámbito nacional.