Aunque la Barbie Catrina no es un producto nuevo , durante los últimos días se ha vuelto a poner en debate la intención de apropiarse y monetizar la mayor tradición cultural mexicana a través de la venta de este producto con rasgos de calavera.

La Barbie Catrina “está relacionada con los flujos migratorios que ahora son mucho más marcados”, LE dijo a la AFP la socióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Librada Moreno, quien añadió que esta muñeca es "resultado de una hibridación cultural, entre lo que existe al otro lado de la frontera (en Estados Unidos) y lo que hay acá".

Según algunos medios mexicanos, esta apropiación cultural distorsiona la tradición y loS símbolos, que finalmente son transformados para que funcionen comercialmente.

De acuerdo con información de la AFP, el costo de esta muñeca en Estados Unidos puede estar sobre los US$72, que para este año tiene un ajuar de encaje rosa y pálido rostro, con los rasgos de la famosa pintora Frida Kahlo; está detallado con colores vivos, mientras que en 2019 vistió de negro.

Según el creador de la muñeca, el mexicoestadounidense Javier Meabe, la intención de la marca fue resaltar la celebración y hacer que la gente tomara más conciencia sobre este tipo de festividades.

Cabe mencionar que desde 2003 la Unesco declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Día de Muertos, en el que los mexicanos celebran el regreso de los difuntos al mundo de los vivos, de acuerdo con la tradición indígena.

Otro coleccionista llamado Carlos Sandolval LE explicó a AFP que "desde el año pasado que salió (...) me pareció muy bien, quiere decir que toman en cuenta nuestras tradiciones". En este caso no es una persona en particular, pero es una tradición muy bonita, como pocas en el mundo".