En medio del coronavirus, nace el primer Festival del Bocadillo

Con las empresas sin producir, los productores de guayaba hacían números para pagar las cuentas. En las provincias de Vélez (Santander) y Ricaurte (Boyacá), 4.300 familias dependen del cultivo de esta fruta. Así mismo, los productores de hojas de bijao, que recubren los bocadillos veleños, no tenían a quién ofrecer su producto. Toda la cadena estaba parada .

“Nos tocó empezar a creer más. Yo me aferraba a Dios para que saliéramos adelante. Empecé a hacer cuentas. Le teníamos que responder a muchas personas, estar al tanto de lo que estaba pasando. Nadie estaba preparado ” , dice Pilar.

Mientras tanto, en Moniquirá, a Paola Pineda las cuentas no le daban. Tenía bajo su responsabilidad la fábrica de sus abuelos, fundada en 1963, y a todo el gremio. Como representante legal de Fedeveleños, la asociación de productores de guayaba, bijao y bocadillo, debía diseñar estrategias para sobrevivir al golpe de la pandemia.

Su mente no dejaba de trabajar. Pasaba noches en vela, pues debía cuidar un legado. “Mi cuna siempre estuvo al lado de las salas de bocadillo. Mi papás me cuentan que cuando me aprendí a parar en el corral, les metía las manos a las tablas y encontraban a los bocadillos llenos de huequitos”, cuenta Paola.