Carlos Gustavo Cano se despacha contra la junta directiva de Ecopetrol: “Es vergonzante, entregada y amorcillada”

CARLOS GUSTAVO CANO: Es un derrumbe anunciado desde mucho antes, desde que se rompió el gobierno corporativo de Ecopetrol, desde que se violó el acuerdo con la Ocde para que no estuvieran representantes del Gobierno en las juntas directivas de las empresas estatales. Eso se violó con el señor Gonzalo Hernández siendo viceministro de Hacienda y con el señor Edwin Palma siendo viceministro de Trabajo. Todas las decisiones se toman en la Casa de Nariño. La junta directiva quedó inútil, sin piso, inexistente como parte del gobierno corporativo.Pero ahora viene un adorno que me parece vulgar, triste, escandaloso: el respaldo por unanimidad de la junta directiva a Roa. Eso es una vergüenza internacional. Es la empresa emblemática de Colombia listada en la Bolsa de Nueva York.

C.C.: La junta lo debería sacar, no renunciar. Si él tiene dignidad, que se retire de una vez. Pero ¿cómo es que la junta le hace un respaldo unánime? Como colombiano no entiendo, eso es francamente repugnante y escandaloso. Es una junta cómplice y culpable. Y los miembros de la junta están faltando a su deber fiduciario de velar por los intereses de la empresa y no por los intereses de quienes los nominaron. Eso no tiene sentido. Es demasiado grave lo que pasa.