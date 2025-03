“Queremos seguir construyendo país”: El llamado de Acodrés al Gobierno Petro para que no los afecte más con la reforma laboral

J.L.: Sí, el sector de los restaurantes viene muy golpeado. Y con el tema de la reforma laboral se ha venido alzando la voz en diferentes ámbitos porque uno de los puntos graves es el de los recargos nocturnos que quieren aplicar después de las siete de la noche. En establecimientos comerciales, sobre todo, los bares y restaurantes, el ejercicio natural funciona en las noches. Entonces ya venimos con una reducción en la jornada laboral, con incremento salarial, recargos nocturnos y eso lleva a unas nóminas muy altas. Y todos esos incrementos se traducen en aumentos de precios para el consumidor, y el cliente termina buscando lugares donde la economía le funcione, es decir, a las economías informales que no pagan impuestos. El Gobierno no podrá financiarse jamás si no logra que el comercio se vuelva formal.