Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que por ahora no renunciará pese al pliego de cargos que le formuló el CNE

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, Roa, aseguró que por ahora no renunciará a la presidencia de Ecopetrol, al indicar que esa posibilidad no está por ahora sobre la mesa.

“Quizás hay que referirse a lo que me referí en una ocasión, yo dije que si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos que afecten la compañía yo revisaría la posibilidad de mantenerme o no en el cargo, y no hay nada sobre la mesa”, dijo Roa.