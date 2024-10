“Si algún día llega a verse afectado el buen nombre de Ecopetrol, voy a hacerme a un lado”: Ricardo Roa cuando habló de su investigación en el CNE

En el CNE está claro que Petro es el presidente y lo máximo que podría ocurrirle, en caso de que, eventualmente, el fallo no se produzca a su favor, es una multa económica y su caso pasaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien tendría que decidir si lo saca o no del cargo.

“Yo, no puedo salir a responder a los medios por investigaciones que hoy los órganos de control hoy no me han hecho, busquen ustedes porque yo no encuentro, no he sido citado a la Fiscalía, a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni al Consejo Nacional Electoral a responder por una investigación que le hayan hecho a Ricardo Roa Barragán. Si ustedes las tienen, por favor, muéstremelas”, dijo.