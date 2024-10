Tesorera de campaña Petro, quien denunció que Ricardo Roa le quitó el manejo de dinero para entregarlo a un familiar de su novio, fue vinculada en investigación del CNE

Aunque la ponencia quedó muy similar a la radicada en la sala plena la primera semana de mayo de 2024, en esta oportunidad el grueso de togados pidió que se vinculara al pliego de cargos a la tesorera de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Lucy Aydee Mogollón, quien inicialmente se había desvinculado porque, a juicio de los dos magistrados, no tuvo responsabilidad en el manejo de los recursos.

Recordemos que Mogollón le dijo al CNE que el gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien hoy es Presidente de Ecopetrol, le quitó el manejo de los recursos económicos de la campaña porque era nueva en el cargo y no le tenía confianza. Además, porque, según ella, se los había entregado a un familiar de su novio, Julián Caicedo.

Varias fuentes del CNE quienes pidieron reserva de su identidad le confirmaron a este medio que no está descartado que Mogollón sea investigada por omisión ya que debió advertir a las autoridades electorales lo que pasaba al interior de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

* Lucy Aydee Mogollón, la tesorera que contrató Ricardo Roa, pero que no le permitieron manejar el dinero en la campaña Petro. | Foto: Captura de video / Presidencia

“Cuando ingresé a la campaña, él (Roa) me había dicho que era para la tesorería y yo tenía muy claro cuáles eran las funciones. Sin embargo, para mí todo fue muy claro porque me dijeron: ‘Usted es una persona externa que está llegando a la campaña, no confiamos en usted, entonces, para la designación de los recursos económicos, yo como gerente voy a tener la persona que será mi directo pagador. Él es quien se va a encargar del manejo del token, es Sebastián Caicedo’”, narró.