“La promesa de Petro de acabar el ELN en tres meses fue solo estrategia política”, dice Peter Coleman, profesor de la Universidad de Columbia

P.C.: En Estados Unidos, un factor que nos desestabilizó recientemente fue el covid-19, que dividió al país entre quienes creían o no en la existencia del virus mientras morían miles en los hospitales y aumentaban sin parar los contagios. Para Colombia, irónicamente, ha sido el proceso de paz con las Farc, que dividió a la gente entre el sí y el no. Eso hace que nos enfrentemos entre grupos distintos política y emocionalmente. Y en medio de ambos bandos, hay líderes de todo tipo que usan esa división como arma para su propio beneficio. Al final, lo que esto produce es que, de lado y lado, no se tenga en cuenta la opinión del otro, queriendo pasar por encima de quien piensa distinto a nosotros. Entonces, así nuestros sistemas sean diferentes, nuestros políticos se comportan y aprovechan la polarización de la misma manera en momentos históricos parecidos.