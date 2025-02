“La tecnología va a paso de cohete, y la regulación a paso de burro”: José Daniel López acelerará reglamentación de plataformas

JOSÉ DANIEL LÓPEZ: Expolíticos no hay, pero creo que parte del llamado que tenemos los seres humanos que nos hemos dedicado a lo público es el de asumir responsabilidades que cambian vidas. Actualmente, soy el director de Alianza In, el gremio de las plataformas digitales, y hemos hecho cosas muy importantes. Así que se puede trabajar por la gente desde diferentes escenarios y no solo desde el Congreso.