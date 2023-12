Las reformas del Gobierno Petro avanzan a paso de tortuga en el Congreso

En el último trimestre de 2022, el Pacto Histórico habló de 12 reformas, pero la realidad política demostró que no sería posible el trámite expedito en el Legislativo. Muchas de las iniciativas que están debatiéndose seguirán su estudio en 2024 , y algunas llegan con el tiempo justo para ser aprobadas antes del 20 de junio o de lo contrario se hundirán.

Reforma laboral

Esta iniciativa tuvo que ser presentada de nuevo tras su hundimiento en el primer semestre de 2023. El Gobierno Petro volvió a radicar el articulado y ya está lista la ponencia para iniciar la discusión. Como el Congreso saldrá a receso legislativo el 16 de diciembre, es bastante complicado que se dé la aprobación en primer debate antes de esa fecha. No obstante, en marzo de 2024 puede reanudarse la discusión. La mayoría de bancadas no están de acuerdo con la iniciativa porque no hay propuestas para crear empleos en Colombia.