“Le vamos a poner un freno a la economía ilegal del cannabis”: Juan Carlos Losada, autor del proyecto que regula el uso de la marihuana en Colombia

SEMANA: ¿Se aprobó la iniciativa en sexto debate contra todo pronóstico?

JUAN CARLOS LOSADA: Nunca habíamos llegado tan lejos. Lo máximo que habíamos logrado con este proyecto hace unos años era llegar a segundo debate. Hoy vamos para el sexto debate. Eso nos tiene contentos, porque son años de lucha para lograr sacar esta regulación de la marihuana en nuestro país.

SEMANA: ¿Cómo se dio el debate en la Comisión?

J.L.: Hubo muy poca oposición, es decir que hoy el proyecto está más fortalecido que nunca.

SEMANA: Se ha dicho que la esencia de la iniciativa es crear un mercado legal de cannabis.

J.L.: Desde 1986 se estableció que la dosis mínima en Colombia es legal y se puede tener una dosis personal de hasta 20 gramos y una dosis de aprovisionamiento que es indeterminada, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si esa es la situación del cannabis en nuestro país, es absurdo mantener la ilegalidad de la compra y venta del cannabis. Estamos creando un mercado legal del cannabis que le va a hacer competencia a esos mercados ilegales de los que se han lucrado las bandas delincuenciales durante demasiado tiempo. Le vamos a poner un freno a la economía ilegal del cannabis y crearemos empleos formales. Un cultivo de cannabis puede generar hasta 17 empleos por hectárea, que, básicamente, son los mismos que genera la industria floricultora de nuestro país. Además, estamos garantizando una libertad que está consagrada en la Constitución, luego este proyecto tiene unos beneficios en términos de derechos de los ciudadanos y en la lucha contra el narcotráfico.

Juan Carlos Losada se manifiesta satisfecho con el avance del proyecto de ley en el Congreso. - Foto: JONATHAN CHIQUIZA

SEMANA: ¿Qué decirles a quienes están en contra y creen que Colombia se llenará de marihuaneros?

J.L.: Que hemos condenado a los consumidores de cannabis. Es increíble que para obtener una sustancia legal haya que acudir a redes ilegales para conseguirla, eso no tiene ningún sentido. En términos del cuidado de los niños y las niñas, el proyecto trae múltiples incisos en los que queda claro que queda prohibido el consumo y porte alrededor de los entornos escolares. Estamos cuidando los parques, también las áreas comunes de edificios y demás. Hay unas restricciones claras y no se podrá hacer de manera libre en cualquier parte. Además, quien la venda deberá contar con una licencia. Cuando un menor de edad llega a una tienda y pide una botella de guaro, pues le piden la cédula. Con la marihuana pasará lo mismo. No hay un solo estudio en este planeta que no demuestre que la marihuana es menos dañina que el alcohol y muchísimo menos dañina que el tabaco, dos sustancias que están reguladas en nuestro país. Esta regulación va a cuidar a los niños y ningún estudio de los países donde se ha regulado el uso adulto del cannabis muestra que se haya disparado el consumo. Promovemos también una cátedra que se debe dar en todos los colegios de este país sobre los efectos nocivos de la marihuana.

SEMANA: Hay quienes dicen que eliminando la prohibición se acaba con una tentación. ¿Es verdad?

J.L.: Es que todo lo que es tabú le llama la atención a la gente, en especial a los jóvenes. El Estado va a tener las herramientas concretas para poder llevarles la mejor información a los jóvenes, darle a esto un enfoque de salud pública, un enfoque de prevención.

Desde 1986 se estableció que la dosis mínima en Colombia es legal y se puede tener una dosis personal de hasta 20 gramos y una dosis de aprovisionamiento que es indeterminada, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia. - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué contempla la iniciativa en el tema tributario?

J.L.: Serán los entes territoriales los que se beneficiarán de los tributos del cannabis, y la ley que reglamente este acto legislativo determinará cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos de esa tributación. Es apenas natural que esta tributación deba quedar en los territorios para hacerles justicia a todos los que han sido víctimas de este prohibicionismo.

SEMANA: ¿Se acabarían las ollas y las bandas de microtráfico?

J.L.: Seguramente pasaría porque el proyecto combate la ilegalidad.

SEMANA: Posturas como las de Susana Boreal indicando que fuma marihuana todos los días y en varias situaciones no ayudan a este debate.

J.L.: Todos los consumos deben ser responsables y cada quien puede hacer con su vida privada lo que a bien tenga. Lo que estaría mal es que la representante Susana viniera trabada al Congreso porque eso le quitaría la facultad mental y la idoneidad en la que tiene que estar una persona para venir a legislar y que hace leyes de la república. A mí me quedó un malestar con la intervención de la representante Boreal porque parecía estar haciendo apología al consumo de cannabis. Yo no hago ese tipo de apologías.