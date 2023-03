“No es el camino, acá prima el interés comercial”: organizaciones sociales sobre la regulación del cannabis de uso adulto

Este martes, 28 de marzo, la propuesta que busca la regularización del uso de cannabis en adultos dio un paso importante. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes la aprobó en quinto debate. Esto supone que le restan tres debates para que comience a ejecutarse el articulado.

El logro fue celebrado por parte de los ponentes y líderes en el tema como el congresista Juan Carlos Losada y Carlos Ardila.

“¡Histórico! Acabamos de aprobar con 26 votos el quinto debate de la regulación del Cannabis de uso adulto en Colombia. Se sigue despejando el camino para cambiar la política fallida contra las drogas que tanta sangre ha costado”, expresó a través de Twitter Losada.

Y aunque pareciera que por fin se ve más claridad con uno de esos temas polémicos en el país, varias organizaciones sociales que han estado detrás de debates similares no se mostraron de acuerdo con lo que se está aprobando e hicieron un llamado.

“Por favor, Ministerio de Salud y Protección Social y Carolina Corcho, poner la mirada en este tema. No es el camino, ponemos en riesgo avances del Convenio Marco Control Tabaco, los derechos prevalentes de la niñez y la adolescencia y en el enfoque de salud pública. Acá prima el interés comercial”, escribió la directora de Red Papaz, Carolina Piñeros.

En detalle, lo que mencionan desde la Corporación Colombiana de Padres y Madres, Red Papaz, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Fundación Anáas, fue enviado en comunicación oficial al Congreso.

“Hemos seguido con marcada preocupación el trámite del Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2022, Cámara / 033 de 2022 Senado, que pasa a primer debate de segunda vuelta en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, señalaron en los argumentos enviados al representante Juan Carlos Wills.

“En caso de ser aprobado, este proyecto afectará la garantía del derecho a disfrutar del grado máximo de salud que puedan lograr niñas, niños y adolescentes”, agregaron en la carta enviada al presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente.

Allí expresaron que les preocupa la adopción de una regulación que no es de orden constitucional.

“Pretende modificar sustancialmente el artículo 49 de la Constitución Política mediante la adición de una serie de disposiciones, que por su nivel de especificidad deberían ser reguladas por una ley, y no una norma constitucional”.

Añadieron que el artículo que regula el derecho a la salud no puede tornarse en una regulación constitucional de cannabis y de las demás sustancias psicoactivas, “incluyendo unas que son abordadas por instrumentos internacionales de protección de derechos humanos”.

Contexto de la noticia

En una columna publicada en SEMANA, el representante liberal, Juan Carlos Losada, expresó que la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia “es la puerta de entrada para una nueva política de drogas que abandone el paradigma fallido de la prohibición y que le abra el campo a una política guiada por los lineamientos de salud pública, la prevención del consumo y la garantía de atención de los usuarios consumidores. El abandono del prohibicionismo también conduce, irremediablemente, a la sustracción de las rentas ilegales que han sido la gasolina que ha permitido perpetuar la guerra y la violencia en el país. Este proyecto es un paso hacia la ‘paz total’”.

El político también se refirió a lo polémico y a las posibilidades de aprobación del proyecto de ley.

“Si este fuera un debate puramente técnico, hace muchos años el mundo entero hubiera abandonado la prohibición. Pero es casi una obviedad decir que la naturaleza del debate es política, y que será justamente la configuración de las mayorías en el Congreso las que en los próximos tres meses decidirán si nuestro país va a empezar a corregir un error histórico que ha costado tantas vidas que se cuentan ya por varias decenas de miles”, señaló.

Respecto a lo que viene luego de la aprobación en el debate de la Cámara, aseguró que más allá del trámite podrían transformar realidades.

“Por eso lo que se busca con el proyecto de regulación del cannabis y con una nueva política de drogas es que sean el Estado y sus instituciones, no la ilegalidad, la autoridad que regule el mercado. Cuando un Estado decide actuar frente a un problema público, lo primero que hay que garantizar es que su acción no genere más daños. La regulación va a salvar las vidas que la prohibición no pudo”, concluyó en la columna.