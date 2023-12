“Sin implementación, la denominada paz total no tiene ningún sentido”, asegura Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo: Nos sorprendió y nos preocupó la afirmación del presidente Petro. Lo que queremos hacer con la carta que le enviamos es invitarlo una vez más a que se juegue a fondo por la paz y comprometa su Gobierno en la implementación integral del acuerdo. Hasta el momento no se ha hecho. Llevamos ya un año y medio y entendemos las dificultades, pero creemos que se equivoca con esa frase tajante de que no se va a implementar el acuerdo de paz.

.J.C.: No es solo eso. El problema es que el Gobierno intenta hacer negociaciones de paz con otros grupos armados al margen de la ley y uno no se puede sentar a negociar con el ELN por un lado mientras por el otro le está diciendo que el Estado va a incumplir su acuerdo con las Farc. Allí lo que se hace prácticamente es negar cualquier posibilidad de avanzar en un acuerdo con el ELN, pues esta guerrilla, con toda razón, va a decir para qué vamos a firmar un acuerdo de paz que el Estado no cumple. La paz total pasa necesariamente por la implementación integral del acuerdo con las Farc. Sin implementación del acuerdo, no hay ninguna posibilidad de paz total en Colombia.