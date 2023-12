Humberto de la Calle al presidente Petro: “El Acuerdo de Paz es un compromiso de Estado que de incumplirse puede convertirse en perfidia”

“Expresamos preocupación por sus recientes declaraciones en las que sugiere que el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de nacional y la extinta guerrilla de las Farc no puede implementarse, debido a que el Estado no está en capacidad de cumplir con lo acordado” , le escribió De la Calle a Petro en una carta firmada por él y por Juan Fernando Cristo, quien también participó en esa mesa.

“Lo menciono porque veo allí un grave problema, y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc; realmente, se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente, y no somos capaces de repartir la tierra”, señaló el presidente Petro el pasado miércoles 13 de diciembre en una declaración desde la Casa de Nariño.