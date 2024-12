El ejecutivo manifestó que la construcción será el sector que jalone el 2021, sobre todo por el desarrollo de viviendas de interés social gracias a los subsidios del Gobierno colombiano para reactivar el sector.

Según lo expuesto por Fuad, el mundo estará en un escenario de tasas bajas por un buen tiempo y con inflaciones bajas, lo que hará que la renta fija rinda poco. "Ningún banco está pagando alto en ahorros ni en CDT", ejemplificó Velasco.

Fuad, quien también lidera el fondo inmobiliario de Nexus, explicó que en el comercio ya se están registrando niveles previos a la covid-19, pese a que aún ni siquiera hay una vacuna, ni efecto rebaño.

“Colombia es un país de una clase media muy fuerte, donde gran parte de la vida de la mayoría de las personas transcurre en los centro comerciales. La gente compra ahí, se entretiene ahí y come ahí”, explicó.

Sin embargo, cree que es un momento difícil para desarrollar nuevos centros comerciales, porque las marcas se están recogiendo y dejando los puntos más rentables, al mismo tiempo que trabajan en los canales electrónicos.

Le puede interesar: La segunda ola del coronavirus

En cuanto a las oficinas, aunque herramientas como Zoom y Teams llegaron para quedarse por la necesidad de interactuar y de trabajo en equipo, prevé que se seguirán demandando espacios de oficina.

“Los proyectos de oficina van a estar un poco más controlados, pero no es una mala dinámica. Yo me atrevería a decir que proyectos nuevos no habrá tantos, pero habrá una dinámica de precios más o menos estables”, explicó.

En cuanto a logística, considera que hay oportunidades interesantes porque el crecimiento del e-commerce va a demandar mejores centros de distribución.

Además, se dará un efecto de fly to quality, debido al cual los actuales usuarios de bodegas y centros logísticos migrarán a mejores espacios.

Le puede interesar: Bancolombia y Amarilo se aliaron para promover ciudades sostenibles

Fuad Velasco también reconoció el impacto que tuvieron los fondos inmobiliarios en marzo y abril debido a las reducciones en los cánones de arrendamiento y algunas vacancias, lo que afectó a los fondos que venían desde antes de la covid-19 y a sus inversionistas.



Sin embargo, para Velasco, si un fondo arranca en este momento (como es el caso de su nuevo FICI con FiduOccidente), con recursos “frescos”, los inversionistas ya entran a un vehículo con activos cuyo precio ya está ajustado a la realidad de esos contratos de arriendo, y eso es lo que está pasando.

FICI Renta+

En cuanto al fondo que lanzó Nexus Capital Partners, junto a Fiduciaria de Occidente, el cual permite a las personas naturales y jurídicas invertir en el sector inmobiliario a partir de $5,26 millones, Fuad explicó que la principal diferencial con los demás fondos inmobiliarios es el cobro de comisión y administración que se hace sobre los ingresos generados por los arrendamientos de los inmuebles y no sobre activos administrados.

Con esta primera apertura, esperan conseguir recursos por entre $100.000 millones y $250.000 millones, que les permitirá acceder a oportunidades que están viendo en oficinas y en comercios en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena.

“Lo que estamos negociando estaría rentando entre el 8% y 10%, con un porcentaje de repartición anual entre el 6% y el 8%. Esas compras se estarían logrando ahí porque estamos negociando los precios con base en los contratos actuales”, dijo Fuad.

Le puede interesar: Pirámides: ¿Cómo evitar una estafa?