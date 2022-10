Bolívar se puso al día, pero no en todos los frentes

Uno de los grandes atractivos de La Heroica son sus 11 kilómetros de ciudad amurallada, construida a finales del siglo XVI –un 8 de septiembre de 1614– con el fin de mantener a raya los ataques de corsarios británicos. Fue nombrada patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco en 1984. Dentro de este centro histórico me reúno con Nicolás Pareja Bermúdez, director del periódico El Universal, en la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Sobre el avance del departamento en los últimos 30 años, comenta: “ Bolívar ha tenido un crecimiento progresivo significativo , no en todo el territorio de manera simultánea, pero sin duda hay lugares que se han consolidado”.

Comenta que los cambios en Bolívar se han notado en mayor medida desde hace 10 años, cuando se expidió la ley de regalías del año 2012 , porque, según él, marcó un hito para las regiones no productoras de hidrocarburos, como Bolívar. “Antes de la mencionada ley, el departamento de Bolívar se encontraba en ley 550, sin recursos de libre inversión y con retrasos, no solo en infraestructura, también en la prestación de servicios y en sus finanzas públicas”, explica Araújo.

Aclara que son puntuales las obras en Cartagena por parte de la Gobernación de Bolívar, debido al estatus de Distrito Especial de la ciudad portuaria –similar al de ciudades como Bogotá– que le da más autonomía en la toma de decisiones institucionales. Sugiere que incluso con ese impedimento no ha habido suficiente voluntad política ni trabajo articulado de Gobernación y Alcaldía. “Definitivamente tenemos que lograr mejores niveles de articulación Gobernación (de Bolívar)–Alcaldía (de Cartagena) en lo institucional y, más a largo plazo, atender las necesidades que tenemos hoy porque hay unas que son urgentes”, indica. Por último, mencionó como obra clave pendiente de Cartagena el Canal del Dique, como forma de evitar inundaciones que puedan afectar la ciudad.

Agrega que el Plan Educativo de Infraestructura de 2021 ha hecho que se den los pasos correctos para hacer avanzar la educación en Bolívar, que, a su parecer, ha progresado en un 75 por ciento respecto a hace 30 años. Sin embargo, resalta la importancia de seguir trabajando en temas como el acceso a vivienda y a acueducto. Le pregunto por los gobernadores y me contesta: “Han sido muy diferenciadoras las gestiones de las administraciones que han hecho los últimos tres periodos, han resaltado por el trabajo positivo que han realizado”.

El exgobernador Turbay reconoce que “teníamos una deuda histórica pendiente con el departamento. Bolívar estaba en ruinas. El cambio social no se puede negar, pero aquí no nos llegaba. Teníamos saldos en rojo en todas las áreas del gobierno”. Agrega que las bases para avanzar están establecidas y que “la Gobernación de Bolívar ha tenido en los últimos 10 años una injerencia importante no solo en los municipios del departamento sino en su capital, a falta de gobiernos serios y estructurados”.