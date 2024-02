Colombia: país sostenible. Así avanza hacia la descarbonización

“Un huracán de la magnitud e intensidad de Harvey –que en 2017 se convirtió en el más fuerte en haber golpeado a Texas, Estados Unidos– probablemente no hubiera ocurrido sin los niveles de gases efecto invernadero que tenemos ahora”, aseguró Paola Arias, la científica colombiana que participó en el sexto ciclo de reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

El desafío de disminuir las emisiones de CO2 se planteó en 1997. Ese año se firmó el Protocolo de Kioto, que comprometía a los países industrializados. “Vinculaba a Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, pero no a China, Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, porque en ese momento no tenían los niveles de industrialización de hoy”, precisó María Claudia García, ex viceministra de Ambiente. Aquel pacto pronto resultó insuficiente. En 2015 los líderes del mundo se reunieron en París para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), e intentar dar un paso más para frenar la crisis ambiental.