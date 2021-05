Las mejores Universidades de Colombia en 2020

Mauricio Rodríguez Múnera, profesor de Liderazgo de la Universidad Externado de Colombia y ex rector del Cesa, explica que estos conceptos son fundamentales: la relevancia se refiere a que la educación sea importante, que tenga sentido y valor, mientras la pertinencia significa que esté sintonizada con las necesidades del mundo actual, que sea coherente y congruente con lo que demanda el mercado. “Ahí es donde hay que mejorar mucho el trabajo entre las empresas, sector público y academia, porque en algunos casos hay programas que no imparten una formación ni relevante ni pertinente. Se les enseña a los jóvenes cosas que no tienen una aplicación práctica en el mundo del trabajo, y no están conectados con las necesidades de las empresas y del sector público, la ciencia, mundo empresarial, y hasta la propia academia”, dice este experto.