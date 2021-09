Ranking de innovación empresarial 2021

Visto así, ¿la compañía de la manzana es o no innovadora? La respuesta la tienen los expertos en emprendimiento del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que explican que hay que diferenciar entre innovación e invención. La primera busca generar valor para el mundo, logrando que algo sea más rápido, mejor o más barato, mientras que una invención es una idea, una tecnología, que no necesariamente genera valor. No son lo mismo. Una idea en sí misma no es valiosa, las ideas son baratas, lo que las valoriza es poderlas comercializar.