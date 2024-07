Gato curioso

Es un atrevimiento contar la historia de un gato que sueña con ser aviador y que seguro nunca ha oído eso de que a los de su especie la curiosidad los mata. Este gato, que bien podría estar tatuado en el pecho de un miembro de la Yakuza, despierta de un sueño terrorífico por culpa del zumbido de una mosca a la que empieza a perseguir. Tal vez le haya quedado la sed del viaje, tal vez el zumbido de la mosca le recuerde las hélices del avión de su sueño.

Es atrevido también publicar un libro de historietas en Colombia. No porque no exista público: el éxito del último festival Entreviñetas celebrado el año pasado, demostró que hay un mar de gente que no se quiere conformar con historietas de fanzines caseros. Es atrevido por la Ley del Libro, en la que se decidió que el cómic está a la misma altura cultural de los horóscopos, fotonovelas, pornografía y juegos de azar y por lo tanto debe pagar IVA ¡Plop!

Sin embargo, existe en Colombia la editorial Robot, especializada en este género, la cual está publicando historietas que rompen con la idea que se tiene en este país de caricaturistas políticos. Robot es atrevida porque se arriesga a publicar este libro de un tal MRZ, cuya cédula dice que se llama Pedro José Giraldo y que tiene veintitrés años.

MRZ nos obliga a perseguir a su protagonista felino y a sentir el vértigo de escalar cornisas de edificios e instala el zumbido de esa mosca en nuestros oídos. El gato emprende un viaje por los trazos engañosamente inocentes de MRZ: brinca, se retuerce y se balancea en una matera que cuelga de la pared de un edificio. Viñeta tras viñeta, somos pasajeros de la curiosidad de este gato aviador, hasta llegar a un último cuadro desolador, en el que gato y lector mueren de pánico.

