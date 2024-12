El año pasado, Facebook y Google obtuvieron ingresos por 806.400 millones de pesos en Colombia gracias a su exitoso negocio de publicidad digital. Ambas concentran el 80 por ciento de la inversión publicitaria en el país, de 1,08 billones de pesos, según cifras del reporte de inversión en publicidad digital de IAB. Por esa suma, obtenida de negocios con anunciantes nacionales, Facebook y Google no pagaron en nuestro país alrededor de 266.112 millones de pesos, considerando un impuesto de renta del 33 por ciento. Es preciso advertir claramente que no hubo violación alguna a la ley, porque ninguna norma obliga a las empresas que operan desde el exterior a tributar sus rentas en el país. Estas compañías tienen todo en regla: sede en Bogotá, registro en Cámara de Comercio y un número de identificación tributaria. Además, pagan impuestos (renta, retefuente, ICA, etcétera). Pero no por aquella suma astronómica de facturación, sino por los costos invertidos en mantener la operación de la oficina colombiana: normalmente una nómina de no más de 60 empleados, arriendos y algunos negocios menores. Y no es un problema de Colombia, sino de la mayoría de los países en los que las grandes tecnológicas hacen negocios sin tributar localmente.