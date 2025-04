WhatsApp: Trucos para detectar si la cuenta está siendo utilizada sin autorización desde otro dispositivo

En ciertas ocasiones, cuando una persona se pone a revisar su cuenta de WhatsApp, puede llegar a notar situaciones extrañas, como un mensaje no enviado o conversaciones que no se habían abierto antes. Esto puede dejar una sensación de incomodidad, como si un tercero estuviera accediendo sin autorización a esa aplicación.

| Foto: Anadolu via Getty Images

Para tener mayor seguridad se debe activar la verificación en dos pasos y el bloqueo de la aplicación a través de la huella dactilar o reconocimiento facial, | Foto: Anadolu via Getty Images

Entre las amenazas más peligrosas se encuentran desde estafas simples, hasta a ataques complejos de malware . Para evitar estas amenazas, la app cuenta con varios sistemas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, la verificación en dos pasos y el bloqueo con la huella dactilar; sin embargo, no todos los usuarios aprovechan estas opciones, quedando expuestos a los ciberdelincuentes.

La primera señal a tener en cuenta, cuando se sospecha de un ingreso no autorizado, es que otra persona esté leyendo las conversaciones, enviando mensajes que no recuerda haber escrito. Otra señal es cuando los contactos respondan a conversaciones que no fueron iniciadas por el titular de la cuenta.