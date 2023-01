Esto es en lo que no debería invertir en el 2023

Los primeros días del nuevo año están transcurriendo y en el área económica las dudas siguen surgiendo, pues factores como la inflación repercuten a la hora de tomar decisiones financieras, entre ellas las inversiones.

Teniendo en cuenta explicaciones dadas por el Banco de la República, una inversión son aportes al capital, las cuales, después de determinado tiempo, generan ganancias. Cada entidad tiene sus propios proyectos e inversión y estás dependen de las condiciones que se pactan. Además, nunca está de más recordar que las tasas de interés tienen predominancia a la hora de invertir dinero, ya que a más monto de la variable, más ganancias.

Para los expertos, 2023 tiene diversos desafíos en materia de inversión. Por ello, los créditos no van de todo bien durante, al menos, los primeros tres meses del año, ya que la inflación anual de diciembre quedó que 13,12%, según el Dane.

Ante esto, la Superfinanciera dijo: “Vemos una cartera que está creciendo, pero está creciendo en modalidades de crédito y plazos, que no necesariamente son los más razonables en esta coyuntura”.

Aumentar los puntos crediticios permite acceder a montos superiores de préstamo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Por lo tanto, la inversión puede permear en la mejora, a mediano o largo plazo, de la economía de varias personas. No obstante, para llevar a cabo esta acción financiera hay que evitar no caer en inversiones que no van del todo bien, es decir, no deberían tenerse en cuenta.

¿Cómo ahorrar aún con altas tasas de interés? https://t.co/P8L1dt9wS2 — Revista Semana (@RevistaSemana) January 11, 2023

¿En qué no se debería invertir?

Si bien, la inversión es un método de adquisión monitaria; de hecho, el Banco de la República recuerda que el pago de los intereses al inversor se hace de acuerdo a lo pactado con la entidad, a pesar de que el comportamiento económico haya bajado, hay momentos en los que lo más conveniente es prescindir de una que otra alternativa.

Sergio Segura, analista financiero, entabló una conversación con la plataforma multimedia enfocada en negocios y finanzas para América Latina y el Caribe, Bloomberg Línea, y compartió que no es conveniente comenzar el 2023 invirtiendo en proyectos que demandan altos niveles de endeudamiento y en donde las tasas de interés tienen mucho que ver.

“Invertir en startups o emprendimientos podría no ser una buena alternativa en 2023 dado el panorama que se espera”, mencionó el especialista.

Es necesario rememorar que los startups también son conocidos como aquellas empresas emergentes. En ese sentido, aunque hay casos de éxito con esta modalidad, todo parece indicar que, al menos, en los primeros meses del año no es tan beneficioso para el bolsillo de las personas.

Por otro lado, otra de la inversiones que el conocedor del tema estima que se deben evitar para estas fechas es la del mercado inmobiliario comercial. En otras palabras, la oficinas que suelen ser adquiridas para prestar servicios. Esto porque el consumo se puede ver impactado y, por ende, los citados inmuebles también.

Sumado a esto, también hay quienes desean incursionar o continuar invirtiendo fuera del país, más exactamente en los Estados Unidos. Al ser uno de los territorios más influyentes para la economía mundial, el país liderado por Joe Biden tiende a ganarse un alto puesto en las finanzas.

Sin embargo, desde la perspectiva de Segura, no se descarta la idea de una recesión. De modo que “se espera leves valores en la bolsa norteamericana mayormente compuesta de compañías tecnológicas y de consumo cíclico”, este último es cuando aumenta el consumo a mayor velocidad, en comparación de la renta de los mismos que adquieren los bienes o servicios.

Es importante tener una comprensión clara de la situación económica actual y lo que puede haber causado la recesión. Esto ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo reaccionar. - Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Con todo lo anterior, las entidades bancarias de Colombia concuerdan en que las oportunidades para 2023 están, como todos los años, pero hay que manejar las finanzas con cautela, precisión y consciencia monetaria.