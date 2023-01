Consejos de expertos para no deber dinero en este 2023

Comenzó el 2023 y una de las preocupaciones más recurrentes de los colombianos es cómo no deber plata en este nuevo año. Y no es para menos, el repunte en la inflación hará que las tasas de interés se mantengan altas por un buen tiempo, lo que se podría traducir en un crédito más caro, pero a su vez, en inversiones más rentables.

Ahora bien, ante este escenario, que no solo vive Colombia, es ideal darle un buen manejo a las finanzas personales. Además, si se tienen deudas, lo mejor es salir de ellas lo antes posible.

Pero, ¿cómo hacerlo? El portal Bloomergenlinea, habló con expertos para aclarar el tema. “Ninguna inversión renta más que pagar deudas” explicó Ana Vera, economista jefe de IN ON Capital, al mencionar varias opciones para librarse de las deudas, como por ejemplo, evaluar las que tienen mayores tasas de interés y empezar a abonar mayor monto al capital.

La experta también sugiere que dicha estrategia es buena, aunque no siempre es la que más no funciona, ya que no es tan rápida. En cambio, sostiene, que se puede hacer lo que se llama la estrategia de bola de nieve, la cual consiste en pagar esas deudas más pequeñas e ir saneando cuentas.

Por ejemplo, comprar una casa, si usted paga arriendo, es una buena deuda por que congela el rubro de arriendo, - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No es recomendable asumir deudas por activos que no tengan un respaldo detrás y que no necesite. Por ejemplo, comprar una casa, si usted paga arriendo, es una buena deuda porque congela el rubro de arriendo, pero endeudarse por unas vacaciones ahora, no es el momento”, agrega Vera.

Asímismo, David Nieto, director del programa de Finanzas de la Universidad el Bosque, señala que es fundamental analizar la situación económica.

“Uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta y que se deben realizar de manera realista, es organizar un listado de todos los pendientes económicos que se tengan, con el fin de evitar sobreendeudamientos que más adelante no se puedan cubrir”, dijo Nieto.

Uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta es organizar un listado de todos los pendientes económicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, desde la perspectiva del analista financiero Sergio Segura, estos son siete consejos que ayudarán en la meta de sanear las deudas pendientes.

Curiosamente, lo primero que se debe tener en cuenta, según el experto, es “ querer estar libre de deudas”, y tenerlo como propósito de este año nuevo 2023.

No aumentar más las deudas que se tienen.

Armar un presupuesto: de ingresos y gastos para saber exactamente a qué se está destinado el dinero.

Realizar compras de cartera; revisar cuál entidad bancaria compra las deudas con otras entidades, para así unificarlas en un banco y bajar las tasas de interés de los créditos.

Reducir los productos de crédito que se tienen para evitar su uso.

Evaluar qué deudas son buenas y cuáles no dentro de las finanzas personales y mantener un límite, dentro de cada presupuesto, es decir: vivienda, estudio, etc.

Elegir un plan de pago estricto de deudas, el cual puede ser, como el que se mencionó antes, ‘bola de nieve’ o pago a tasa más alta.

La cuesta de enero será la más dura de los últimos años

Ahora bien, la sorpresiva y preocupante cifra de inflación con la que cerró el año 2022 puede ser el presagio de meses muy complicados que estarían por venir. El 13,12 por ciento anual es la inflación más alta desde marzo de 1999 y no estaba en las cuentas de nadie. El mercado estimaba 12,6 por ciento y que empezara a encontrar su punto más elevado para iniciar su reducción.

Pero no fue así. Romper la frontera del 13 por ciento anticipa que, al menos en los próximos meses, el costo de vida no tendrá techo e, incluso, la temida cuesta de enero en materia de gastos y precios será la más dura en muchos años.

Las expectativas de inflación están desancladas y retornar a niveles del rango meta del Banco de la República, de entre 3 y 4 por ciento, puede tomar unos dos años. Además, sorprende que aun cuando en distintos países la inflación empieza a ceder, en Colombia aún no lo hace.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas a lo largo del año crecieron 27,81 % mientras que restaurantes y hoteles lo hicieron en 18,54 %. - Foto: Getty Images / Ibrahim Akcengiz

El gran dolor de cabeza de los colombianos ha sido los precios de los alimentos, no solo a la hora de hacer mercado, sino también al salir a restaurantes o con el popular corrientazo. Los alimentos y bebidas no alcohólicas a lo largo del año crecieron 27,81 por ciento, mientras que restaurantes y hoteles lo hicieron en 18,54 por ciento.

Entre las divisiones de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, gas, electricidad y otros; y restaurantes y hoteles, representan cerca de nueve puntos porcentuales del aumento.

Además, el impacto más fuerte lo están sintiendo las poblaciones más pobres y vulnerables. Si el promedio nacional de la inflación fue del 13,12 por ciento, para los más pobres se acerca al 15 por ciento.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “el dato de inflación para 2022 no deja de ser preocupante y sorprendente. Hubo una inflación del 13,2 por ciento, no la registrábamos desde hace más de dos décadas. Como todos sabemos, esta variable afecta especialmente a los hogares más vulnerables y que mantienen normalmente sus ingresos a lo largo del año, pero que sus gastos aumentan a lo largo de los meses”, dijo.

La advertencia de Fedesarrollo, que dirige Luis Fernando Mejía, fue aún más lejos: “Tenemos que prepararnos los colombianos para un año difícil”.