“Los millennials quieren asesoría financiera, no trofeos”: analistas de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers lanzó su informe Five Financial Truths about Millennials at 40 (Cinco verdades financieras sobre los millennials a los 40 años), estudio que expone cinco verdades sobre los millennials y sus hábitos financieros, desmintiendo los estereotipos de que esta generación es frívola en el gasto y poco planificadora en sus finanzas y que espera depender del “banco de mamá y papá”.

“Los millennials tienen una mala reputación ya que, a menudo, se les considera poco responsables desde el punto de vista financiero por favorecer el gasto en lugar del ahorro. Los millennials tienen grandes expectativas, pero también son proactivos cuando se trata de la planificación financiera y ya no son los jóvenes veinteañeros que a menudo se piensa que son”, dijo Dave Goodsell, director ejecutivo del Centro de Conocimiento del Inversor de Natixis en un comunicado de prensa.

Estos son los cinco hallazgos de la investigación:

1. Los algoritmos no pueden responder a todas las preguntas financieras

Es fácil asumir que los millennials gestionan todas sus finanzas desde sus teléfonos, especialmente porque muchos de ellos dependen de las aplicaciones bancarias móviles. Sin embargo, la ola digital no se ha traducido en un deseo de asesoramiento de inversión automatizado, ya que los millennials son más propensos a depositar su confianza en las personas que en las soluciones digitales.

De los que tienen un asesor profesional, el 88 % de los encuestados confía en él a la hora de tomar decisiones, mientras que menos de la mitad (48 %) confía en los algoritmos que son los motores del asesoramiento automatizado y solo alrededor de una cuarta parte (24 %) confía en las redes sociales para hacer el trabajo.

Los millennials son más propensos a depositar su confianza en las personas que en las soluciones digitales. - Foto: Getty Images

Seis de cada diez (59 %) millennials reciben consejos de un asesor financiero, ya sea solo (40 %) o en combinación con asesoramiento automatizado, como un robo-asesor (19 %). Sólo el 7 % confía únicamente en el asesoramiento automatizado.

El elevado número de millennials que recurren a un asesor profesional podría ser el resultado de unas finanzas más complicadas, que hacen necesario un asesoramiento personalizado.

2. El riesgo es real cuando hay más en juego

Esta generación ha disfrutado de un largo mercado alcista con bajos tipos de interés y poca inflación durante gran parte de su vida adulta, y dos tercios (66 %) dicen que se sienten cómodos asumiendo riesgos para salir adelante.

La volatilidad en respuesta a la pandemia de la covid-19 y las crecientes tensiones geopolíticas que provocan inflación y subidas de los tipos de interés, hacen que los millennials se centren en la gestión del riesgo (48 %) a la hora de seleccionar las inversiones, más que en la capacidad de un fondo para batir los índices de referencia (26 %).

El 60 % de los millennials afirma que la volatilidad del mercado perjudica su capacidad para alcanzar sus objetivos de ahorro y jubilación, y cuatro de cada diez dicen que la faceta más importante de la relación con su asesor financiero es la ayuda para gestionar la volatilidad.

- Foto: Getty Images

“Aunque es bueno tener un sano respeto por el riesgo, muchos millennials están realmente en conflicto entre el riesgo y sus expectativas de rentabilidad. Las expectativas de rentabilidad se sitúan actualmente en el 16,3 % por encima de la inflación, en parte porque las rentabilidades generadas en los últimos tres años son dos o tres veces superiores al 8,19 % de rentabilidad media anual que ofreció el S&P en los 20 años transcurridos entre 2000 y 2020, lo que ha aumentado las expectativas”, comentó Dave Goodsell.

3. Los millennials entienden que no tienen que venderse para ser capitalistas

Los millennials ven la riqueza como una extensión de sus valores. El 78 % piensa que invertir es una forma de tener un impacto positivo en el mundo y el 63 % incluso cree que tiene la responsabilidad de ayudar a solucionar problemas sociales a través de sus inversiones.

4. La jubilación se siente mucho más cerca a los 40 años

En todo el mundo, los millennials esperan jubilarse a los 60 años, en promedio. “Cumplir 40 años puede poner las cosas en perspectiva. Jubilarse a los 60 es un objetivo ambicioso, y son conscientes de los riesgos, lo que puede explicar la importancia que dan a la planificación y al asesoramiento”, comenta Dave Goodsell.

Los millennials están comprometidos con el ahorro. De media, están guardando el 17 % de sus ingresos anuales para la jubilación, ya que el 76 % está de acuerdo en que cada vez es más su responsabilidad financiar su jubilación por sí mismos.

Sin embargo, la inflación, que en los últimos dos años ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 40 años, es considerada por el 72% de los millennials como uno de los mayores riesgos para la seguridad de su jubilación.

Al 72 % le preocupa que el aumento de los niveles de deuda pública en su país se traduzca en una reducción de las prestaciones públicas de jubilación en el futuro.

Aunque el 70 % de los millennials confía en poder jubilarse con seguridad financiera, el objetivo se acerca rápidamente, y el 66 % dice aceptar que puede necesitar seguir trabajando más tiempo del previsto.

5. La pandemia sirvió para recordar los fundamentos financieros

El covid-19 hizo que el 58 % de los millennials se sintieran estresados por su seguridad financiera. El 28 % de los encuestados afirmó que ellos o su hogar perdieron ingresos durante la pandemia y más de una quinta parte (2 2%) experimentó un importante retroceso en su seguridad financiera.

Sin embargo, durante la pandemia, casi una cuarta parte de los millennials (24 %) aumentó su actividad comercial a través de su asesor financiero, lo que quizás refuerza el valor del asesoramiento profesional cuando los mercados son volátiles.

Sus tres principales temores financieros ahora son un gasto grande e inesperado, la seguridad laboral y los impuestos.

*Con información de Natixis Investment Managers.