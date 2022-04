¿Por qué este experto dice que los pobres se entretienen mientras los ricos se educan?

Hablar de las finanzas personales es un tema cada vez más común; sin embargo, para muchos se convierte en un profundo dolor de cabeza al no saber cómo iniciar a ahorrar, invertir o llevar las riendas del bolsillo.

El paisa Juan Diego Gómez ha dedicado su vida a la educación financiera y las finanzas personales. Es autor de cuatro best sellers con la editorial Planeta y recientemente anunció el lanzamiento de su nuevo libro, De cero a rico, en la Feria del Libro de Bogotá este 30 de abril. De hecho, la obra reúne varios ejemplos y estrategias para obtener la libertad financiera.

En conversación con SEMANA, Gómez habló sobre las razones y diferencias que hacen a una persona rica o pobre. Además, dio sus mejores consejos para manejar las finanzas personales, invertir, sobrevivir ante el encarecimiento del costo de vida y brindó detalles de su nuevo libro.

SEMANA: ¿Cómo ha sido comenzar a usar las nuevas herramientas digitales para enseñar sobre finanzas personales?

Juan Diego Gómez (J.G): Realmente Internet revolucionó las finanzas, hoy en día se pueden hacer incluso inversiones con las que no soñábamos. En criptomonedas, desde 50 dólares, se pueden hacer inversiones en lo que se llaman criptomonedas estables, a tasas superiores al 20% anual. Mientras tanto, una inversión tradicional puede estar dando menos del 1 % anual en dólares. Lo increíble es que, pese a las oportunidades actuales, la gente sigue utilizándolas de manera parcial. Casi el 80 % de los colombianos no pueden ahorrar; concretamente el 77,8 %. Usted diría: “bueno, pero me imagino que es debido a la falta de ingresos”... ¡No!

SEMANA: ¿No tiene nada que ver la falta de ingreso con la capacidad de ahorrar?

J.G: La falta de ingresos obviamente afecta la capacidad de ahorro. Pero hay algo más grave y es la desinformación, la ignorancia financiera. Entonces si usted le dice a una persona que es posible ganarse una tasa del 30 % al año en renta de criptos, la persona le pregunta “¿qué es una cripto?”. Entonces yo me pregunto: ¿hasta dónde los jóvenes están utilizando bien internet?, porque los jóvenes son los que más desempleo tienen y los que más se quejan de la falta de oportunidades. No obstante, es internet donde más oportunidades hay, donde más plata hay y más negocios hay.

Yo escucho a mucha gente decir que no tiene cómo llegar a fin de mes. “Juan Diego, la plata no me alcanza, la plata no me rinde”, una expresión muy popular. Pero usted va y mira los hábitos de esa persona y son hábitos muy pobres. Esa persona pierde tiempo, ve varias telenovelas al día, es experta en cuanta serie de Netflix aparece, y después, a final de mes, dice que no le alcanza. Entonces, me pregunto: ¿y qué esperaba?

Yo no puedo pretender adelgazar comiendo más y tengo una frase que resume todo esto: los pobres se entretienen y los ricos se educan. A los pobres les encanta la lotería, son adictos a los juegos de azar, se emborrachan y se endeudan para ir a un concierto...pero siguen pobres. A los ricos les encanta la educación, invertir en ellos, leer, asistir a seminarios y se vuelven más ricos. Después los pobres dicen que la vida es injusta. Hay un tema de hábitos que toca mejorar.

"Los pobres les encanta la lotería, son adictos a los juegos de azar, se emborrachan y se endeudan para ir a un concierto...pero siguen pobres. A los ricos les encanta la educación, invertir en ellos, leer, asistir a seminarios y se vuelven más ricos". - Foto: Getty Images

SEMANA: Las personas dicen, muchas veces, que quieren ahorrar, ¿es esto importante y por dónde aconsejaría comenzar?

J.G: Más importante que la palabra ahorro es la palabra inversión. Ahorrar es, muchas veces, desencartarse de la plata. Hay mucha gente que ahorra en Colombia con una cuenta de ahorros que le paga el 1 %, y la inflación es del 8 %. Todos los días se hacen más pobres.

A mí me parece más interesante educarse y luego invertir. Hay gente que me pide opiniones de las inversiones que ya hicieron; ¿no hubiese sido mejor primero educarse, capacitarse y luego invertir? Hay un montón de gente, por ejemplo, que han estafado con pirámides; se hubieran librado de eso si tuvieran educación financiera. Yo le digo a las personas que tengo un canal en YouTube y tienen que pagar cero pesos para educarse financieramente. Pero mientras eso está ahí para volverse rico, la gente prefiere seguir viendo un video sobre “el sabor de la carne de rata”, con más de cuatro millones de reproducciones. Pregúntele a los que vieron ese video si son ricos, si invierten o si se llevan a la familia para Europa. No es un tema de ahorro, sino de mentalidad y de hábitos.

SEMANA: Usted está hablando de invertir, ¿pero invertir en qué?

J.G: Invierta en usted. Usted compra una acción y le da la bendición para que suba, compra una cripto y le da la bendición para que se valorice, compra un apartamento en Bogotá y le da la bendición para que suba de precio. Ninguna valorización depende de usted. ¿Qué si depende de usted?, la plata que usted invierta en usted mismo. Es que usted es el activo más importante que tiene un ser humano alguno, con el que siempre tiene que estar. Invierta en leer, en capacitarse, en formarse, en seguir mejores cuentas en internet. Hay gente muerta de hambre y repitiéndose Pasión de Gavilanes o son expertos en memes. Hay que hacer la tarea.

"Usted es el activo más importante que tiene ser humano alguno, con el que siempre tiene que estar. Invierta en leer, en capacitarse, en formarse, en seguir mejores cuentas en Internet", afirmó. - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles son los mejores tips de Juan Diego sobre educación financiera?

J.G: Hay uno que es de mi autoría y resume mi filosofía: la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Si alguien quiere progresar tiene que mirar muy bien en qué invierte su tiempo. Yo soy muy directo: el entretenimiento es el cementerio de los pobres. La vida es una elección. ¿Cómo escoges tu tiempo? Si uno va a un concierto, estás dejando de ir a la conferencia, no se pueden hacer las dos cosas al tiempo.

Si usted quiere progresar financieramente, escoja muy bien a sus compañeros. Eso es importante. Hay amigos que no sirven sino para tomar aguardiente y para ver partidos de fútbol. Consiga nuevos amigos. ¿Quién dijo que deben ser amigos de carne y hueso? Yo tengo amigos que se han transformado desde hace siglos. Miguel Ángel es amigo mío, Marco Aurelio es amigo mío, Borges es amigo mío. Yo los leo, me hacen mejor, paso tiempo con ellos, ¿eso no es un amigo?

SEMANA: Estamos hablando de invertir en temas de educación, conocimiento y tiempo personal que lo haga a uno crecer...

J.G: Total. En América Latina, el promedio de libros que lee al año una persona es uno. Si miramos a grandes personalidades como Elon Musk o Bill Gates, son lectores voraces. Si la gente dice: “yo no leo porque me duermo o porque los libros son muy caros”...Cara, la ignorancia. Esa sí que es cara. Ser buen lector ha sido una inversión fantástica, los libros me han cambiado la vida. Claro, no cualquier libro. Hay gente con problemas financieros que me dicen que están leyendo La chica del tren. ¡Dios mío bendito! ¿Qué le va a ayudar ese libro para progresar? Lady Masacre, ¿cómo le parece?, gente con problemas financieros y leyendo Lady Masacre. ¡Por favor!

SEMANA: El encarecimiento del costo de vida no da tregua y la inflación sigue creciendo. ¿Cómo sobrevivir a esos golpes económicos?

J.G: Esto es un fenómeno mundial. La educación financiera ayuda a protegerse contra la inflación. Daré un ejemplo muy sencillo: la inflación en Colombia es del 8 % aproximadamente y el que tiene educación financiera no tiene su plata en una cuenta de ahorros, sino que, al conocer más alternativas, se gana el 20% o el 30%, más que la inflación y por ende se hace más rico. El problema es que mucha gente piensa que solo los que tienen esa plata se ganan esos porcentajes. Pero los que realmente se lo ganan son los que quieren educarse, progresar, los inconformes. Educarse da rentabilidades más altas.

SEMANA: ¿Cuál es la clave del éxito financiero?

J.G: Para mí es dedicarse a hacer todos los días lo que mejor hagas. Hay algo para lo que viniste a este mundo, algo que haces bien, que se te da y que lo disfrutas: hazlo todo el día. La receta de mi progreso financiero es hacer todo el día lo que mejor hago. Así es como le va bien a uno en la vida. Hay que resolver la pregunta: ¿cuál es tu propósito en la vida?

SEMANA: Es una pregunta trascendental...

J.G: ¡Y la mayoría de gente se muere sin responderla! Mucha gente me dice que vino a este mundo a ser feliz, pero esa es la consecuencia de un propósito de vida bien desarrollado. No hay nadie que diga que quiere ser infeliz.

SEMANA: Y hablando del nuevo libro, ¿qué pueden encontrar los lectores allí?

J.G: Este es mi libro número once. El gran mensaje es decirle a la gente, a través de mi testimonio de vida, que se pueden volver ricos partiendo de cero. Mucha gente dice: “Juan Diego, es que yo no nací en cuna de plata, ni mi papá me dio la universidad”. Las excusas son para los perdedores. El libro lo que busca es mostrarles a las personas cómo, incluso en medio de las dificultades, uno puede progresar si tiene ciertos hábitos.