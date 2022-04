Alcanza la tranquilidad financiera con Tian Rodríguez en Semana Play

Sebastián, más conocido como Tian Rodríguez, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y se ha dedicado a educar en diferentes plataformas, como YouTube e Instagram, sobre finanzas personales, inversiones y economía. En sus plataformas (@tianrodriguezlf) cuenta con más de 40 mil seguidores y su objetivo es impactar a millones de personas a través de su liderazgo e historia personal. Su estilo es ‘sin filtro’ y directo, para que la gente realmente entienda que la solución a sus problemas financieros se encuentra en sus propias acciones.

Con esta trayectoria, Tian llega a Semana Play con un programa semanal llamado Tranquilidad Financiera. En este espacio, el asesor financiero compartirá los secretos y recomendaciones para que todas las personas sean capaces de encontrar el camino a la transformación financiera y, por ende, a la de su vida.

Antes del lanzamiento de este programa, SEMANA habló con él:

SEMANA: ¿Cómo llegó a ser asesor e influencer financiero?

Tian Rodríguez: Desde pequeño he sido un gran productor de dinero, ya que mi papá no me daba tanta mesada. Entonces, para poderme ir de fiesta y mantener el nivel social de mis amigos, producía o me metía en deudas, cuando llegaron las tarjetas de crédito a mi vida. Pero todo este tema me llevó a que toda la plata que me gané me la gasté, o sea yo llegue a los 27 años y ahorré cero, inversiones cero, bienes raíces cero o sea nada.

En esa época de mi vida fui a una charla donde me preguntaron: “¿Cuánto has producido?” Y mi respuesta fue: “cero”, pero tenía un nivel de endeudamiento súper fuerte. A mis 27 debía más de 180 o 200 millones de pesos colombianos e incluso llegué a pensar en quitarme la vida. Pero entonces fui a un seminario donde me dijeron “si tú crees que la educación financiera es costosa, sigue intentando con tu ignorancia”... y ahí empecé a estudiar.

Me di cuenta de que me volví bueno en finanzas y que soy bueno hablando. Entonces empecé a hacer historias para mis 500 seguidores, que en ese momento eran amigos, y luego fueron 100 más a los cuales yo no conocía, pero que me escribían diciendo que el tip les había servido. Hoy ya estoy posicionado, pero todo comenzó por muchos errores míos, por mi transformación y que descubrí que mucha gente necesita esta información.

S: ¿Cuál es el mayor error de las personas al acercarse al tema de las finanzas personales?

T. R.: Creer que las finanzas personales son más financieras que emocionales. La gente cree que para poder sanar sus finanzas debe aprender de inversiones, tasas de interés, valor presente neto, TIR, WACC, VPN y todas esas cosas raras… cuando lo que tienes que aprender es a manejar tus emociones financieramente hablando y eso te puede costar años.

S: ¿Cuál es su mejor consejo financiero?

T. R.: Que lean, que vean vídeos, que se eduquen, porque el cerebro tiene algo muy bonito que es la habilidad neuroplástica. A medida que tú vas aprendiendo nuevas cosas, tu cerebro empieza a decidir diferente.

S: ¿Qué es la tranquilidad financiera?

T. R.: La tranquilidad financiera no es liberarse de los problemas financieros, es aprender a lidiar con cualquiera de los problemas financieros que se te atraviesen en la vida.

S: ¿Cuál es la parte más gratificante de su labor educativa?

T. R.: Yo vivo, viviré y moriré con el propósito de impactar la vida de millones a través de mi historia, entonces cada vez que recibo un mensaje o veo a personas decir cosas como: “Gracias a su historia no me quité la vida…” es lo que me mueve, esa transformación de las otras personas.

S: ¿Qué van a poder encontrar las audiencias en Tranquilidad Financiera?

T. R.: De todo: cómo salir de deudas, cómo negociar con bancos, en dónde y por qué ahorrar, cómo emocionalmente tomar mejores decisiones financieras, técnicas para ahorrar.... Van a encontrar estas técnicas que los llevarán a tener el control de sus finanzas.

S: Una invitación para los lectores de Semana.com…

T.R.: La primera invitación es que no esperen a estar jodidos para tomar acciones sobre sus finanzas personales y la segunda es que esta información está gratis, entonces que aprovechen. Si ustedes quieren realmente transformar sus finanzas, y de paso su vida, conéctense y edúquense.

A partir de esta semana, Tian Rodríguez compartirá semanalmente recomendaciones y tips sobre finanzas personales para ayudar a transformar tu vida financiera. Conéctate a Semana Play y descubre más contenido educativo y entretenido.