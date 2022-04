“No hay nada peor que tener plata ahorrada si no se va a usar o a invertir”

Al momento de hablar de ahorro, historial crediticio o finanzas personales, muchos no saben ni por dónde empezar, mientras que otros prefieren evitar el tema. El manejo del dinero puede llegar a convertirse, para algunos, en un profundo dolor de cabeza. Lo que si no es un secreto es que su correcto uso puede ser la clave para alcanzar el éxito financiero y que, desde tempranas edades, es necesario comenzar a ponerle la lupa.

Carolina Pineda, CEO y cofundadora de Mis Propias Finanzas, habló con SEMANA sobre la importancia de saber manejar los ahorros, las tarjetas de crédito, el historial crediticio y todo el mundo de las finanzas personales.

SEMANA: ¿Cuál es la base al hablar de finanzas personales?

Carolina Pineda (C.P): Nosotros tenemos una metodología que enseñamos cuando empezamos a hablar de finanzas personales. Lo primero es ser conscientes de la importancia de organizar las finanzas, de saber qué está entrando, cuánto está saliendo, de hacer un presupuesto; es tener conciencia de la importancia que eso tiene en la vida.

Desde ahí se inicia con unos pasos específicos para proponerse algunos objetivos o algunas metas particulares en el corto, mediano y largo plazo. Ya con esas metas, se va haciendo un plan para llegar a ellas. Nosotros hablamos de “organizar la casa” antes de empezar a invertir y enseñamos la fórmula de libertad financiera. Esta es muy básica y dice cuánto patrimonio se debe tener y que, rentando a cierta tasa, pueda cubrir los gastos. Ya cuando se sabe a cuánto patrimonio se quiere llegar, ahí comienza la organización.

SEMANA: ¿Por qué la gente termina a fin de mes raspando la olla?

C.P: Lo primero es que nosotros estamos acostumbrados a gastar y ahorrar lo que sobra. ¡Ese es el error más grande que se puede cometer! Es muy fácil gastar y uno está hecho para gastar lo que tiene disponible, es muy difícil generar ese hábito de “voy a ahorrar tanto” y que realmente se llegue a cumplir. Digamos, tu decidiste que vas a ahorrar un 10 % de tu salario todos los meses. Hay bancos que tienen bolsillos o se puede separar el dinero en cuentas; entonces, cada vez que entre el dinero, debe descontarse ese ahorro directamente y lo que queda es con lo que se debe vivir.

Eso ayuda a garantizar el ahorro, antes de garantizar el gasto. Cuando se va acercando el fin de mes y uno se da cuenta que no queda dinero para comprar los zapatos que deseaba, pues no se compran. Tenemos un truco, primero ahorro y después gasto. Para garantizar que eso pase: automatizarlo en una plataforma bancaria.

SEMANA: ¿Se debe invertir? ¿Desde qué edad y en qué?

C.P: El tema del tiempo es clave porque en las inversiones hay un concepto que se llama la magia del interés compuesto. Cuando se arranca a invertir, hay unas ganancias sobre esa inversión y si después se reinvierten esas ganancias, todo se convierte en un crecimiento acelerado del capital. Siempre es mejor empezar joven, con cualquier cosa, probando. Nosotros recomendamos estudiar todas las opciones que hay y diversificar las inversiones; no meter todo en una sola inversión. Ese es el primer principio de las inversiones para que el día de mañana: si algo le pasa a alguna inversión, pues que no esté todo el patrimonio comprometido. Siempre se debe ahorrar con un propósito, porque si se ahorra porque sí, se termina gastando esos ahorros. Se debe estudiar, leer, mirar las opciones en el mercado para empezar a armar el portafolio diversificado: si me gustan las acciones, la finca raíz, etc.

SEMANA: Digamos que se quiere comenzar con una meta de ahorro. ¿Qué aconsejaría para ahorrar 500.000 pesos en un mes?

C.P: Uno debe ahorrar depende el objetivo que se tenga. Estamos en abril, pero si en diciembre me quiero ir de viaje con mi familia, entonces voy a decidir ahorrar. El viaje me va a costar “tanta plata”, entonces yo me divido en los meses que quedan de aquí a diciembre para ahorrar. Debe estar el bolsillo de los viajes, de las inversiones y del fondo de emergencia; de ahí se debe definir mensualmente cuánto tenemos que meterles a los bolsillos para llegar a esa meta que se quiere. También se puede automatizar directamente con el banco esos ahorros en los bolsillos. Siempre debe existir un objetivo en mente, no hay nada peor que tener plata ahorrada si no se va a usar o a invertir.

SEMANA: El tema de la vida crediticia puede ser uno de los dolores de cabeza de muchas personas. En el caso de las tarjetas de crédito, vemos que, si alguien sale de fiesta, por ejemplo, comienza a hacer gastos desmedidos. ¿Cómo es la manera correcta de manejar este mundo financiero?

C.P: Voy a hablar de una experiencia personal. Yo tuve tarjeta de crédito pagada por mi papá y eso a uno no le da historia crediticia. Cuando yo ya fui a sacar mi tarjeta, ningún banco me la quería dar porque no tenía el score suficiente para sacarla. El tema del score crediticio es súper importante, pero la deuda es algo que uno tiene que usar con cautela. La deuda es muy buena siempre y cuando uno la sepa usar.

La tarjeta de crédito sirve para crear esa historia crediticia, porque también está el que le tiene miedo al crédito y prefiere tener todo debajo del colchón o en la tarjeta débito. Eso tampoco está bien porque no ayuda a hacer ese puntaje que eventualmente sirve para crear mejores condiciones de crédito cuando realmente se necesite para una inversión. Si uno va a comprar un apartamento, lo primero que hace el banco es revisar el score de crédito; si no hay historia crediticia, o un mal score, no dan el crédito o lo clavan con la tasa de interés.

Sin embargo, uno tiene que saber que las tarjetas de crédito cobran unos intereses altísimos. Si uno va a tener tarjeta de crédito para crear historia crediticia, todo se debe enviar a una cuota, porque no se genera interés. Yo tengo tarjetas de crédito; las uso para comprar absolutamente todo porque le dan a uno cashback, puntos o mejoran el historial crediticio, pero jamás mando algo a más de una cuota. Por lo general, lo que uno compra con una tarjeta de crédito no son necesidades, son gustos.

SEMANA: ¿Y la gente dónde debería tener el dinero, en una tarjeta débito o en efectivo?

C.P: Lo que sería mejor es invertirla. Si uno saca todo en efectivo, precisamente por la inflación, el dinero pierde valor en el tiempo, sobre todo en este momento y con la coyuntura que estamos viviendo. Lo que se podría comprar antes con cierta cantidad de plata, ya no se puede comprar. Entonces, el tener la plata en efectivo, sin inversión, es una pérdida de poder adquisitivo. Tener la plata quieta es lo peor que se puede hacer.