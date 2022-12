Cinco consejos que se deben tener en cuenta para invertir en criptomonedas

El concepto de moneda digital ha evolucionado y es ahora un concepto mucho más amigable. Las criptomonedas han tenido tanta acogida durante los últimos años y, probablemente, se convertirán en el dinero que se utilizará a diario en el futuro.

Tanto así, que de acuerdo con un estudio de Statista, Colombia es el país latinoamericano con la red más extensa de cajeros de criptomonedas (50 cajeros), con 24 de ellos instalados en la ciudad de Bogotá.

Pero, ¿cuál es la manera correcta para invertir? La fórmula secreta aún no existe, pero sí hay muchas alternativas a la hora de realizar una adecuada inversión. Laura Rodríguez, country manager de Let´sBit, expone los cinco consejos que el usuario debería tener en cuenta para invertir en criptomonedas:

Investigar: es importante informarse sobre el mundo de las criptomonedas y tener conocimiento de cada una de ellas antes de realizar cualquier inversión, esto puede hacer la diferencia.

Verificar que sean proyectos respaldados: es decir, indagar sobre el equipo que hay detrás de cada criptomoneda para asegurar la transparencia de la inversión.

Prevenir: las criptomonedas son muy volátiles y si se está iniciando en el mundo de las criptomonedas, lo más aconsejable es no invertir en grandes cantidades e ir aumentando a medida que se va aprendiendo.

Colombia es el país latinoamericano con la red más extensa de cajeros de criptomonedas. - Foto: 123RF

Diversificar: si la persona va a realizar una inversión de grandes montos, si la persona va a realizar una inversión de grandes montos, es recomendable elegir varios tipos de criptomonedas, de esta manera es más factible el éxito de estas . Mientras que si se trata de una suma pequeña, se recomienda mantenerla en una sola moneda.

Crear estrategia: una de las principales estrategias sería no vender si el valor de la inversión inicial cae de una manera considerable, así como tampoco realizar una venta cuando aumenta el valor de la criptomoneda a corto plazo.

Después de tener en cuenta estas recomendaciones, “se aconseja no comprar ni vender criptomonedas con miedo, vemos que hay un gran problema en el mercado de las criptomonedas y es el Fomo, por sus siglas en inglés (fear of missing out), lo cual desestabiliza a la persona llevándola al desespero o angustia poniendo en riesgo su inversión”, explicó la country manager de Let´sBit

Es por esto que, analizar el panorama y saber que es un proceso de disciplina y constancia es fundamental. Aprender de las subidas y bajadas de los activos sin dejarse presionar o afectar, sino reconocerlos para plantear mejores estrategias, es lo que hace la diferencia para una inversión a largo plazo.

Rappi inició del piloto para recibir pagos con criptomonedas

La aplicación Rappi inició pruebas piloto para recibir pagos con criptomonedas, inicialmente, en México. Se trata solo de la etapa inicial, pero, sin duda, es el primer peldaño para que se abone el terreno necesario que permitirá hacer las transacciones para pagar todos los servicios que ofrece Rappi en diversos países del mundo, a través de monedas digitales.

De acuerdo con las informaciones suministradas por Rappi, para este piloto se incluyeron equipos de todas las áreas de la organización, de manera que se pueda sumar, no solo la experiencia de compra fácil dentro de la aplicación, sino también para robustecer la seguridad en las transacciones a través de una alianza con Bitso (plataformas de intercambio de monedas a nivel global) y Bitpay (procesador de pago en bitcóin).

El piloto de Rappi para recibir pagos con criptomonedas se desarrollará, inicialmente, en México. - Foto: Bitso

El presidente de Rappi, Sebastián Mejía, dijo que desde hace un tiempo vienen estudiando el entorno de las criptomonedas, por considerar que serán parte de la intersección en los mercados, teniendo en cuenta que proporcionan facilidad y eliminan toda complejidad.

Además, señaló que en esta primera fase procederán a construir un producto que permita una conexión entre la billetera digital de los usuarios y las llamadas cuentas en exchanges. De esa manera se podrán convertir monedas digitales en créditos de Rappi, y así acceder a todos los productos disponibles dentro de la plataforma.