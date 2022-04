¿Es posible dejar de pagar comisiones a bancos en Colombia?

Tener que dar parte del dinero que se tiene a los bancos por distintas transacciones, ya sea retiro, movimiento o solo por tenerlo en una cuenta, es un dolor de cabeza del que a diario muchas personas quisieran liberarse. Nadie trabaja para darle su plata a otra persona o pagar más de lo debido por un producto o servicio.

Actualmente en el mercado hay distintas opciones para guardar el dinero, cada una con una dinámica diferente, como los CDT, los fondos de inversión, billeteras digitales o las acostumbradas cuentas bancarias, ya sean de ahorros o corrientes.

Estos cobros se conocen generalmente como comisiones y no son otra cosa que el precio que se debe pagar por los servicios que prestan las entidades como, por ejemplo, la que se aplica por mantener una cuenta abierta, el gasto que se genera cada vez que el cliente realiza un movimiento, el precio que se paga por enviar dinero de cuenta a cuenta o por disponer de una tarjeta u operar en divisas.

No obstante, y pese a que se siente como un duro golpe al bolsillo, según el comparador de productos financieros HelpMyCash, actualmente hay formas en las que los clientes pueden evitar gran parte de estos cobros y lograr que incluso salgan totalmente gratis.

“No todos los bancos cobran comisiones. También hay bancos más caros que otros. Los bancos digitales no suelen aplicar gastos, mientras que los grandes bancos suelen ser los que más cobran (...) a diario la gente ignora que puede hacerse con muchos productos sin tener que pagar”, dice esta firma.

Un primer consejo es “leer la letra menuda”. Muchas personas están acostumbradas a firmar, sin tener claro los detalles del producto que están adquiriendo o el contrato que están cerrando con el banco, y al final se estrellan con pagos que no tenían en mente, desajustando considerablemente su economía.

“Si no estás conforme con las exigencias de tu entidad bancaria y esta no cede a negociar las condiciones, puedes trasladarte a un banco que no te cobre por este u otros servicios. Actualmente, la oferta de cuentas sin comisiones es bastante amplia”, agregaron.

Por otra parte, la segunda recomendación es acostumbrarse a operar por internet, ya que muchas empresas y bancos están montando sus plataformas de venta y operaciones en este medio, teniendo presente que es mucho más barato y en algunos casos permite exenciones en los cobros.

“Con el fin de hacer más ágil su atención y evitar las filas, la mayoría de las entidades penalizan a los clientes que realizan operaciones en oficinas, cobrándoles comisiones. Esto en busca de llevarlos a que las realicen a través de la web, la app o los cajeros del banco”, explican los expertos de HelpMyCash.

Para evitar el pago de comisiones, también es recomendable preguntar en las empresas por todo el portafolio de servicios, ya que generalmente los productos más económicos se guardan para fidelizar y no para atraer nuevos clientes, es importante no quedarse con una sola oferta y revisar todas las alternativas posibles.

Así mismo, como recomiendan no quedarse con un solo producto, HelpMyCash asegura que lo indicado es no estar en un solo banco, ser cliente de diferentes entidades. De esta forma se podrán analizar a fondo las distintas ofertas del mercado y optar por la que mejor se ajuste al bolsillo.

Por último, para evitar el pago innecesario de comisiones, estos expertos recomiendan revisar detenidamente los recibos que llegan a la casa o al correo por cada uno de estos productos. Generalmente, con el paso del tiempo se aplican cargos nuevos, que es mejor hablar con el banco y en caso de que no llegar a un acuerdo, “siempre habrá otros lugares para irse”.