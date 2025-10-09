Suscribirse

¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de octubre de 2025, 7:17 p. m.
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren semana a semana en distintos sectores económicos. Actualmente, empresas nacionales e internacionales están fortaleciendo sus equipos y buscando talento humano para asumir retos en áreas estratégicas.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en campos como ventas, salud, tecnología, logística, atención al cliente, educación y administración. Además, varias organizaciones están ofreciendo modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, lo que amplía las opciones para quienes buscan flexibilidad laboral.

A continuación le compartimos algunas de las ofertas del momento. Recuerde que las postulaciones se realizan en línea y no tienen ningún costo.

Creativo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente especialista en leasing – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.
  • Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.
  • Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.
  • Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.
  • Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.

Requerimientos:

  • Título profesional en un campo relevante.
  • Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.
  • Conocimiento específico en productos leasing.
  • Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico radiólogo – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en radiología, será fundamental para operar y mantener los equipos radiológicos, contribuyendo a la mejora continua de los servicios.

Responsabilidades:

  • Mantener equipos radiológicos en óptimas condiciones.
  • Realizar mantenimiento básico de equipos.
  • Preparar áreas y equipos antes de exámenes.
  • Implementar protocolos y participar en exámenes.
  • Realizar mejoras técnicas permanentes.
  • Mantener el stock de materiales médicos.
  • Asegurar el cumplimiento de procedimientos de seguridad y asepsia.
  • Gestionar facturación y cobro de servicios.
  • Elaborar informes administrativos mensuales.
  • Sugerir mejoras al grupo administrativo.
  • Capacitar a empleados según necesidades.
  • Manejar teléfono y agendas si es necesario.
  • Gestionar equipos y antenas.
  • Participar en el Sistema de Gestión de Calidad en Medicina Veterinaria.
  • Fomentar interacción con todas las áreas del CVZ.
  • Cumplir roles de seguridad y salud en el trabajo.
  • Participar en identificación y control de riesgos.
  • Informar sobre peligros y accidentes en el sitio de trabajo.

Requerimientos:

  • Título en Radiología, Imagenología o afines.
  • Experiencia en manejo de equipos radiológicos.
  • Conocimiento en protocolos de imagen médica.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente
  • Capacidad de realizar múltiples tareas y resolver problemas.
  • Conocimiento en gestión de calidad y salud ocupacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes de temporada: aplique aquí

Profesional ambiental – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como gestor ambiental o especialista ambiental, esta es su oportunidad para contribuir a la prevención y control de impactos ambientales en las sedes.

Responsabilidades:

  • Planificar y ejecutar proyectos de gestión ambiental.
  • Implementar programas y procedimientos ambientales.
  • Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
  • Supervisar y controlar los impactos ambientales en las sedes.
  • Coordinar con equipos internos para asegurar estándares ambientales.
  • Realizar inspecciones y auditorías ambientales periódicas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería Ambiental.
  • 2 años de experiencia en roles relacionados.
  • Conocimiento de normativas y estándares ambientales.
  • Experiencia en planeación y ejecución de proyectos.
  • Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
  • Capacidad para realizar auditorías ambientales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

¿Es estudiante de administración o comunicaciones y busca darle un impulso a su carrera profesional? Únase y forme parte de una organización que potencia el desarrollo empresarial en la región.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la gestión de proyectos administrativos.
  • Participar en reuniones y eventos organizacionales.
  • Desarrollar informes y presentaciones.
  • Apoyar en tareas de investigación y análisis de mercado.
  • Colaborar con el equipo en estrategias de comunicación.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de administración o comunicaciones.
  • Contar con carta de aval de práctica de la universidad.
  • Disponibilidad para trabajar en Cali.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

