¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia

El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren semana a semana en distintos sectores económicos. Actualmente, empresas nacionales e internacionales están fortaleciendo sus equipos y buscando talento humano para asumir retos en áreas estratégicas.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en campos como ventas, salud, tecnología, logística, atención al cliente, educación y administración. Además, varias organizaciones están ofreciendo modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, lo que amplía las opciones para quienes buscan flexibilidad laboral.

A continuación le compartimos algunas de las ofertas del momento. Recuerde que las postulaciones se realizan en línea y no tienen ningún costo.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente especialista en leasing – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.

Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.

Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.

Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.

Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.

Requerimientos:

Título profesional en un campo relevante.

Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.

Conocimiento específico en productos leasing.

Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.

Técnico radiólogo – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en radiología, será fundamental para operar y mantener los equipos radiológicos, contribuyendo a la mejora continua de los servicios.

Responsabilidades:

Mantener equipos radiológicos en óptimas condiciones.

Realizar mantenimiento básico de equipos.

Preparar áreas y equipos antes de exámenes.

Implementar protocolos y participar en exámenes.

Realizar mejoras técnicas permanentes.

Mantener el stock de materiales médicos.

Asegurar el cumplimiento de procedimientos de seguridad y asepsia.

Gestionar facturación y cobro de servicios.

Elaborar informes administrativos mensuales.

Sugerir mejoras al grupo administrativo.

Capacitar a empleados según necesidades.

Manejar teléfono y agendas si es necesario.

Gestionar equipos y antenas.

Participar en el Sistema de Gestión de Calidad en Medicina Veterinaria.

Fomentar interacción con todas las áreas del CVZ.

Cumplir roles de seguridad y salud en el trabajo.

Participar en identificación y control de riesgos.

Informar sobre peligros y accidentes en el sitio de trabajo.

Requerimientos:

Título en Radiología, Imagenología o afines.

Experiencia en manejo de equipos radiológicos.

Conocimiento en protocolos de imagen médica.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente

Capacidad de realizar múltiples tareas y resolver problemas.

Conocimiento en gestión de calidad y salud ocupacional.

Profesional ambiental – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como gestor ambiental o especialista ambiental, esta es su oportunidad para contribuir a la prevención y control de impactos ambientales en las sedes.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar proyectos de gestión ambiental.

Implementar programas y procedimientos ambientales.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Supervisar y controlar los impactos ambientales en las sedes.

Coordinar con equipos internos para asegurar estándares ambientales.

Realizar inspecciones y auditorías ambientales periódicas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Ambiental.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Conocimiento de normativas y estándares ambientales.

Experiencia en planeación y ejecución de proyectos.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Capacidad para realizar auditorías ambientales.

Practicante – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

¿Es estudiante de administración o comunicaciones y busca darle un impulso a su carrera profesional? Únase y forme parte de una organización que potencia el desarrollo empresarial en la región.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de proyectos administrativos.

Participar en reuniones y eventos organizacionales.

Desarrollar informes y presentaciones.

Apoyar en tareas de investigación y análisis de mercado.

Colaborar con el equipo en estrategias de comunicación.

Requerimientos:

Ser estudiante de administración o comunicaciones.

Contar con carta de aval de práctica de la universidad.

Disponibilidad para trabajar en Cali.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.