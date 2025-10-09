Empleo
¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren semana a semana en distintos sectores económicos. Actualmente, empresas nacionales e internacionales están fortaleciendo sus equipos y buscando talento humano para asumir retos en áreas estratégicas.
Las vacantes disponibles abarcan perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en campos como ventas, salud, tecnología, logística, atención al cliente, educación y administración. Además, varias organizaciones están ofreciendo modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, lo que amplía las opciones para quienes buscan flexibilidad laboral.
A continuación le compartimos algunas de las ofertas del momento. Recuerde que las postulaciones se realizan en línea y no tienen ningún costo.
Gerente especialista en leasing – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.
- Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.
- Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.
- Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.
- Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.
Requerimientos:
- Título profesional en un campo relevante.
- Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.
- Conocimiento específico en productos leasing.
- Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.
Técnico radiólogo – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en radiología, será fundamental para operar y mantener los equipos radiológicos, contribuyendo a la mejora continua de los servicios.
Responsabilidades:
- Mantener equipos radiológicos en óptimas condiciones.
- Realizar mantenimiento básico de equipos.
- Preparar áreas y equipos antes de exámenes.
- Implementar protocolos y participar en exámenes.
- Realizar mejoras técnicas permanentes.
- Mantener el stock de materiales médicos.
- Asegurar el cumplimiento de procedimientos de seguridad y asepsia.
- Gestionar facturación y cobro de servicios.
- Elaborar informes administrativos mensuales.
- Sugerir mejoras al grupo administrativo.
- Capacitar a empleados según necesidades.
- Manejar teléfono y agendas si es necesario.
- Gestionar equipos y antenas.
- Participar en el Sistema de Gestión de Calidad en Medicina Veterinaria.
- Fomentar interacción con todas las áreas del CVZ.
- Cumplir roles de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar en identificación y control de riesgos.
- Informar sobre peligros y accidentes en el sitio de trabajo.
Requerimientos:
- Título en Radiología, Imagenología o afines.
- Experiencia en manejo de equipos radiológicos.
- Conocimiento en protocolos de imagen médica.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente
- Capacidad de realizar múltiples tareas y resolver problemas.
- Conocimiento en gestión de calidad y salud ocupacional.
Profesional ambiental – Cartagena
Empresa: Plexa
Salario: $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia como gestor ambiental o especialista ambiental, esta es su oportunidad para contribuir a la prevención y control de impactos ambientales en las sedes.
Responsabilidades:
- Planificar y ejecutar proyectos de gestión ambiental.
- Implementar programas y procedimientos ambientales.
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
- Supervisar y controlar los impactos ambientales en las sedes.
- Coordinar con equipos internos para asegurar estándares ambientales.
- Realizar inspecciones y auditorías ambientales periódicas.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Ambiental.
- 2 años de experiencia en roles relacionados.
- Conocimiento de normativas y estándares ambientales.
- Experiencia en planeación y ejecución de proyectos.
- Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
- Capacidad para realizar auditorías ambientales.
Practicante – Cali
Empresa: Cámara de Comercio Cali
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
¿Es estudiante de administración o comunicaciones y busca darle un impulso a su carrera profesional? Únase y forme parte de una organización que potencia el desarrollo empresarial en la región.
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión de proyectos administrativos.
- Participar en reuniones y eventos organizacionales.
- Desarrollar informes y presentaciones.
- Apoyar en tareas de investigación y análisis de mercado.
- Colaborar con el equipo en estrategias de comunicación.
Requerimientos:
- Ser estudiante de administración o comunicaciones.
- Contar con carta de aval de práctica de la universidad.
- Disponibilidad para trabajar en Cali.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Proactividad y capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.