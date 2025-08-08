¿Busca trabajo remoto? Estas son las vacantes destacadas de la semana

El trabajo remoto sigue consolidándose como una modalidad cada vez más buscada por quienes valoran la flexibilidad y desean acceder a oportunidades laborales sin barreras geográficas. Es por eso, que esta semana, varias empresas han abierto nuevas vacantes que permiten desempeñar funciones desde cualquier lugar, facilitando el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: AUTONOMIC S.A.S

Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Chatter remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es ágil escribiendo, tiene chispa y sabe cómo mantener una buena conversación? Se está buscando un chatter remoto con actitud, iniciativa y ganas de crecer.

Responsabilidades:

Chatear con usuarios en plataformas de entretenimiento digital.

Mantener conversaciones fluidas, cercanas y con intención comercial.

Escribir rápido, sin errores y con naturalidad.

Seguir instrucciones y también saber improvisar.

Cumplir con metas de desempeño diario.

Requerimientos:

Excelente ortografía y redacción.

Velocidad para escribir y pensar.

Educación básica.

Comprensión lectora en inglés.

Compromiso y responsabilidad con los turnos.

Asesor comercial remoto

Empresa: Seminarios y Proyectos

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Quiere ser parte de una empresa innovadora en el sector de las artes gráficas? En Libre Expresión Creativos, están buscando un asesor comercial remoto para que se una a su equipo.

Responsabilidades:

Agendar citas comerciales.

Gestionar reportes en CRM y matrices en Excel.

Diligenciar ruteros y cargar información administrativa.

Realizar visitas presenciales.

Cerrar ventas en las diversas líneas de productos.

Requerimientos:

Vivir en la ciudad de Bogotá.

2 a 3 años de experiencia comercial, preferiblemente en el sector de artes gráficas o industria papelera.

Habilidad para usar herramientas digitales como Excel y CRM.

Alta capacidad de autogestión y administración comercial.

Excelente presentación personal.

Apertura al feedback y disposición al aprendizaje continuo en entornos desafiantes.

Ejecutivo de ventas remotas

Empresa: Magneto Empleos

Salario: $ 1.427.880

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un representante de ventas remoto, apasionado por la tecnología y con experiencia comprobable en ventas de software, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente vía telefónica.

Gestionar el seguimiento postventa de manera individualizada.

Cumplir con el presupuesto mensual y gestionar referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles como tecnología o seguros.

Alta capacidad para cerrar ventas rápidas y efectivas.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo y autónomo con enfoque a resultados.

No estar cursando estudios actualmente.