Buscan personas para trabajar desde casa. Postular es 100% virtual

23 de septiembre de 2025, 8:51 p. m.
Teletrabajo
El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia y representa una gran alternativa para quienes buscan generar ingresos sin salir de casa.

Actualmente, varias compañías están en la búsqueda de personas interesadas en desempeñarse en diferentes áreas bajo la modalidad de teletrabajo, lo que permite mayor flexibilidad y ahorro de tiempo en desplazamientos.

A través de Semana Empleos encontrará estas y muchas más ofertas disponibles. La plataforma reúne más de 110.000 vacantes en todo el país, lo que la convierte en un espacio confiable y accesible para conectar talento con empresas.

A continuación, presentamos algunas de las vacantes más destacadas para trabajar desde casa, junto con el enlace directo para postularse en línea.

Atención digital – Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Se ofrece:

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario básico + incentivos por desempeño.
  • Modalidad 100% remota.
  • Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

  • Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
  • Buen manejo de escritura y ortografía.
  • Disponibilidad de + 6 horas diarias.

¡Aplique acá!

Ejecutivo de ventas - 100% remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).

Se ofrece:

  • Contrato a término indefinido.
  • Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / sábados de 8 a.m. a 12 p.m.
  • Salario más comisiones hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos:

  • Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).
  • Experiencia laboral formal.
  • Edad entre 21 y 48 años.
  • No estudiantes presenciales.
  • Contar con PC con cámara disponible.

Importante: adjuntar hoja de vida actualizada.

¡Aplique acá!

Asistente de talento humano - teletrabajo

Se requiere un asistente de talento humano para unirse al equipo en modalidad de teletrabajo. Como auxiliar de recursos humanos, será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Responsabilidades:

  • Gestión de bases de datos y registro de información
  • Organización de documentos
  • Agendamiento y coordinación de citas
  • Elaboración de reportes periódicos
  • Apoyo en actividades de selección y gestión de personal
  • Difusión de información en medios digitales autorizados

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años
  • Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado
  • Con o sin experiencia (se ofrece capacitación)
  • Manejo básico de computador celular e internet
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes
  • Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT cédula de extranjería o pasaporte)

¡Aplique acá!

Asesor de ventas - Teletrabajo Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.675.500

Se busca asesor de ventas móviles para unirse al equipo en Medellín y ser parte de una empresa que valora el crecimiento y el desarrollo profesional. Se reciben candidatos con o sin experiencia para comercializar los servicios a un cliente corporativo.

Se ofrece un esquema de teletrabajo suplementario, comenzando con un mes presencial para una inmersión total en el proceso. El salario es competitivo, con auxilio de conectividad y comisiones atractivas sin techo.

Responsabilidades:

  • Contactar a los clientes potenciales y existentes a través de llamadas.
  • Asesorar a los clientes sobre servicios corporativos.
  • Cerrar ventas efectivamente manteniendo la empatía y confianza con el cliente.
  • Gestionar el seguimiento post-venta asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Disponibilidad para trabajar en un esquema de turnos rotativos.
  • Habilidades de comunicación efectiva y comercial.
  • Residir en Medellín o alrededores.

¡Aplique acá!

Agente de ventas, 2 sábados y domingos libres – posibilidad de teletrabajo

Salario: $ 1.423.500

Intelcia busca agentes de ventas para formar parte de una empresa líder en soluciones de contact center en Latinoamérica. Se requieren personas proactivas, dinámicas y apasionadas por las ventas.

Responsabilidades:

  • Realizar ofrecimientos telefónicos y presenciales de productos y servicios.
  • Gestionar y dar seguimiento a las ventas asegurando la satisfacción del cliente.
  • Trabajar en equipo para alcanzar objetivos comerciales.
  • Desarrollar estrategias de ventas efectivas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 4 meses como asesor de ventas en call center o presencial.
  • Excelentes habilidades comunicativas y persuasivas.
  • Orientación al logro de objetivos y resultados.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a diferentes situaciones.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y 2 sábados al mes.

¡Aplique acá!

Asesor comercial desde donde quiera / freelance - oficina y teletrabajo b

Salario: $ 1.600.000

Se buscan asesores comerciales.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas de intangibles y tangibles.

Se ofrece:

  • Trabajo desde casa, ocasionalmente presencial.
  • Horarios ajustables a la necesidad del colaborador.
  • Comisiones sin piso ni techo (se comisiona desde la primera venta).
  • Herramientas necesarias ilimitadas y gratuitas para la gestión en ventas (papelería, materiales POP, publicidad, etc.).
  • Orientación y acompañamiento en apertura de mercados.
  • Bonos de arranque.
  • Premios e incentivos en dinero, viajes, convenciones, bingos y sorteos.
  • Tabla comisional de las más altas del mercado.
  • Capacitación de un día.
  • Tipo de contrato: corretaje (ingresos bajo excelentes comisiones).
  • Es indispensable contar con herramientas básicas como computador o tablet, internet y minutos para trabajar desde casa.

¡Aplique acá!

