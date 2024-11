¿Cuánto son 30.000 pesos colombianos en bolívares, hoy martes 26 de noviembre?

En medio de la delicada situación económica, política y social en Venezuela, Estados Unidos anunció el pasado miércoles que el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela, no tiene que ver con “el final” del gobierno de Joe Biden, sino que dieron “un tiempo” a Nicolás Maduro para ver si cambiaba “de posición”.

Maduro “dijo que ganó las elecciones. Obviamente , no vimos ninguna prueba que lo respaldara” sino “lo contrario”, declaró Miller a los periodistas.

Alianza entre Venezuela e Irán

“Desde Venezuela y desde Irán decimos no al hegemonismo, no al imperialismo, no al colonialismo…”, remarcó el mandatario izquierdista aludiendo a las sanciones impuestas por Estados Unidos.