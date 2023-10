Dólar hoy y dólar blue: cotización de hoy, jueves 5 de octubre, en Argentina

Banco Mundial desaconseja a Argentina una dolarización sin disciplina fiscal

“La dolarización es buena para ayudar a gestionar las expectativas de inflación, porque todo el mundo dice, ‘bueno, el banco central no puede imprimir dinero, así que eso resuelve un problema’, pero no es así, porque si no consigues poner tus cuentas fiscales a raya entonces solo acabas con otras distorsiones y otros problemas”, aseguró Maloney.