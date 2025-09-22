El empleo se reactiva: comience la semana con trabajo en diferentes sectores

Encontrar un empleo no solo significa tener ingresos, también representa seguridad, estabilidad y la posibilidad de cumplir metas personales y profesionales. Hoy, diferentes compañías en el país están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos y cubrir vacantes que requieren atención inmediata.

Las oportunidades abarcan varias áreas y perfiles, lo que abre el camino para que más personas puedan vincularse a empleos formales con proyección y estabilidad. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Si desea conocer todas las oportunidades y registrarse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, completar su perfil profesional y postularse a las ofertas que más le interesen.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Coordinador comercial – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de diseñar y ejecutar estrategias comerciales efectivas, realizar visitas para fidelizar la base de clientes y coordinar la gestión de telemercadeo.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar un equipo de 10 comerciales y telemercaderistas.

Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para el crecimiento de ventas corporativas.

Realizar visitas comerciales para fidelizar, mantener y reactivar clientes.

Hacer seguimiento y control a los indicadores de ventas.

Coordinar la gestión de telemercadeo garantizando cumplimiento de metas.

Presentar informes de gestión y proponer mejoras en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Mercadeo, Negocios o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en cargos de liderazgo comercial.

Conocimiento en ventas corporativas y dirección de equipos.

Habilidades de negociación, comunicación y liderazgo.

Orientación a resultados y capacidad para generar relaciones de largo plazo.

Coordinador de zona - Neiva

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 3.939.700

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Analista de planeación financiera y costo – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.938.455

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de analizar, controlar las variables que impactan el PYG realizando un seguimiento continuo, en busca de identificar oportunidades que permitan maximizar la rentabilidad de la compañía, promoviendo con el cumplimiento de objetivos definidos.

Responsabilidades:

Buscar oportunidades de rentabilización de los productos cotizados mediante el análisis precio/costo de productos similares.

Acompañar el proceso de cotizaciones definiendo tasas de negociación, márgenes por tipo de cliente y tratamiento a excedentes de inventario.

Controlar la rentabilidad de negocios a través del análisis de precios, mix, canales, volumen (análisis de las variables que impactan el negocio), generando alertas tempranas cuando se identifiquen novedad.

Generar alertas de variaciones del costo por producto alineado con variaciones de materiales, mano de obra, formulaciones y mercado.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Un año de experiencia en el análisis de cotizaciones, costos de plantas de manufactura y centros de distribución, realizando seguimiento a costos directos e indirectos de operación, control de variaciones en materias primas, mano de obra y gastos de fabricación

Conocimientos generales en cotizaciones, análisis de costos de plantas manufactureras y centros de distribución. Herramientas de BI, Bases de datos y manejo de información (Excel avanzado (tablas dinámicas, macros, fórmulas complejas)

Líder de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.