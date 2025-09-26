El sector salud abre vacantes en diferentes ciudades: conozca más aquí

El sector salud es uno de los pilares fundamentales para el bienestar y el desarrollo del país. Por esta razón, diferentes instituciones médicas y empresas del área están en la búsqueda de nuevo personal que fortalezca sus equipos y contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Como resultado de esta importancia, se encuentran abiertas múltiples vacantes en distintas ciudades de Colombia, dirigidas a perfiles como médicos generales, especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal administrativo y otros cargos relacionados con este sector esencial.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Auxiliar de laboratorio – Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 1.425.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol es vital para asegurar que las operaciones de laboratorio funcionen con eficacia y precisión, contribuyendo directamente al bienestar de los pacientes. Si es una persona comprometida, con sentido humano y busca ser parte de un equipo que inspira resultados extraordinarios, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar la toma y recolección de muestras garantizando la correcta identificación.

Recepcionar las muestras según criterios de aceptación o rechazo.

Transportar muestras de manera inmediata para mantener su estabilidad y calidad.

Atender solicitudes de toma o recolección de muestras en un máximo de treinta minutos.

Preparar y distribuir muestras en las secciones del laboratorio correspondientes.

Requerimientos:

Formación técnica como Auxiliar de enfermería.

1 año de experiencia en toma de muestras.

Cursos en toma de muestras y atención a víctimas de violencia sexual.

Auxiliar de enfermería – Cali

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como asistente de enfermería, será responsable de proporcionar atención directa y empática a los pacientes, asegurando su bienestar y comodidad.

Responsabilidades:

Brindar atención directa a pacientes en hospitalización y urgencias.

Asistir en procedimientos médicos bajo supervisión.

Garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes.

Colaborar con el equipo médico para un cuidado integral.

Registrar información relevante de los pacientes.

Requerimientos:

Título de Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización y urgencias.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Actitud empática y profesional hacia los pacientes.

Regente de farmacia comercial – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.723.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.

Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.

Elaborar las actas de recepción de mercancía.

Realizar ventas de productos farmacéuticos.

Gestionar la caja de la farmacia.

Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de farmacia.

Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.