EMPLEO
El sector salud abre vacantes en diferentes ciudades: conozca más aquí
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud es uno de los pilares fundamentales para el bienestar y el desarrollo del país. Por esta razón, diferentes instituciones médicas y empresas del área están en la búsqueda de nuevo personal que fortalezca sus equipos y contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Como resultado de esta importancia, se encuentran abiertas múltiples vacantes en distintas ciudades de Colombia, dirigidas a perfiles como médicos generales, especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal administrativo y otros cargos relacionados con este sector esencial.
¿Cómo postularse?
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Auxiliar de laboratorio – Santa Marta
Empresa: Zentria
Salario: $ 1.425.000
Tipo de contrato: Temporal
Este rol es vital para asegurar que las operaciones de laboratorio funcionen con eficacia y precisión, contribuyendo directamente al bienestar de los pacientes. Si es una persona comprometida, con sentido humano y busca ser parte de un equipo que inspira resultados extraordinarios, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Realizar la toma y recolección de muestras garantizando la correcta identificación.
- Recepcionar las muestras según criterios de aceptación o rechazo.
- Transportar muestras de manera inmediata para mantener su estabilidad y calidad.
- Atender solicitudes de toma o recolección de muestras en un máximo de treinta minutos.
- Preparar y distribuir muestras en las secciones del laboratorio correspondientes.
Requerimientos:
- Formación técnica como Auxiliar de enfermería.
- 1 año de experiencia en toma de muestras.
- Cursos en toma de muestras y atención a víctimas de violencia sexual.
Auxiliar de enfermería – Cali
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como asistente de enfermería, será responsable de proporcionar atención directa y empática a los pacientes, asegurando su bienestar y comodidad.
Responsabilidades:
- Brindar atención directa a pacientes en hospitalización y urgencias.
- Asistir en procedimientos médicos bajo supervisión.
- Garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes.
- Colaborar con el equipo médico para un cuidado integral.
- Registrar información relevante de los pacientes.
Requerimientos:
- Título de Auxiliar de Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización y urgencias.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Actitud empática y profesional hacia los pacientes.
Regente de farmacia comercial – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 1.723.400
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.
- Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.
- Elaborar las actas de recepción de mercancía.
- Realizar ventas de productos farmacéuticos.
- Gestionar la caja de la farmacia.
- Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de farmacia.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.
Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.
Responsabilidades:
- Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
- Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
- Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
- Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
- Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
- Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
- Habilidades de empatía y vocación al servicio.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.