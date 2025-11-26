Empleo en Soacha: hay más de 4 mil vacantes activas esta semana

El panorama laboral en Soacha continúa mostrando señales de estabilidad. De acuerdo con las últimas mediciones municipales, la tasa de desocupación ha registrado una leve disminución frente al año anterior, lo que ha permitido que más personas accedan a procesos de vinculación laboral en distintos sectores económicos.

Actualmente, la estructura del empleo en Soacha permanece concentrada principalmente en el comercio y en las industrias manufactureras. Estos dos sectores reúnen más de un tercio de los trabajadores formales del municipio y siguen siendo los mayores generadores de ofertas laborales para perfiles operativos, asistenciales, logísticos y administrativos.

En la última semana, se han consolidado más de 4.000 plazas disponibles, publicadas por empresas que requieren personal para cargos con contratación inmediata. Las oportunidades están dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación, desde bachillerato hasta perfiles técnicos y tecnológicos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Coordinador de planta

Empresa: Superpack

Salario: 2.300.000

Si tiene experiencia demostrable coordinando la adecuada prestación del servicio a los clientes, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, seguridad, trazabilidad, calidad y protección ambiental, generando resultados positivos con efectividad, innovación y optimización del recurso. ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Organizar el flujo de trabajo mediante la asignación de responsabilidades y la preparación de programas de producción establecidos.

Asegurar los cambios de programa y montaje de línea, en el menor tiempo posible, para evitar pérdidas de tiempo y sobrecostos.

Garantizar que se cumplan las normas de disciplina y convivencia laboral.

Apoyar la investigación de alertas y reclamos reportadas por control y mejoramiento.

Asistir a las reuniones y auditorías programadas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional industrial, en producción, logística o afines.

Mínimo 3 años de experiencia liderando plantas de producción.

Nivel de Excel de intermedio.

Ideal contar con conocimiento en Sigma y telemetría.

Digitación de aforo vehicular

Empresa: Ingetec

Salario: 1.423.500

En este cargo será parte de un equipo dedicado a la digitalización de aforos vehiculares, trabajando con grabaciones de video para garantizar la precisión de la información de tráfico.

Responsabilidades:

Visualizar y transcribir información de conteo vehicular desde grabaciones de video a hojas de cálculo.

Asegurar que los datos digitalizados sean precisos y coherentes.

Utilizar programas de computación necesarios para la digitación con eficiencia.

Cumplir con los volúmenes diarios de digitación y el plazo de un mes del proyecto.

Requerimientos:

Saber leer y escribir (Bachiller Deseable).

Dominio básico/intermedio de hojas de cálculo (Excel o Google Sheets).

Experiencia en digitación, data o transcripción.

Disponibilidad inmediata.

Asesor comercial

Empresa: Boho Chic

Salario: 1.425.000 a 1.700.000

Si es un especialista en atención al cliente con fluidez verbal y le motiva lograr resultados, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos de moda y tendencias.

Impulsar las ventas con un enfoque dinámico y persuasivo.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Participar en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Pasión por la moda y las tendencias.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Orientado a resultados y alto nivel de compromiso.

Ejecutivo de cuenta venta empresas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El rol requiere un enfoque estratégico, orientación al logro y capacidad para construir relaciones sólidas y de largo plazo, siempre alineado(a) con las políticas, lineamientos y objetivos de rentabilidad del área.

Responsabilidades:

Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.

Asesorar y fidelizar a la clientela.

Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.

Monitorear constantemente la competencia.

Asegurar la satisfacción total de los clientes.

Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.

Requerimientos:

Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.

Experiencia en ventas empresariales o corporativas.

Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.

Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.

Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.