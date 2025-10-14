Empresas están contratando en Bogotá a término indefinido. Aplique acá

En la capital del país, el empleo estable vuelve a tomar fuerza. Varias compañías del sector servicios, tecnología, salud, comercio y manufactura están ofreciendo contratos a término indefinido, una oportunidad ideal para quienes buscan seguridad laboral y beneficios a largo plazo.

Los perfiles más solicitados incluyen auxiliares administrativos, asesores comerciales, técnicos en mantenimiento, analistas contables y personal operativo, entre otros. Muchas de las ofertas no exigen experiencia previa, pero sí compromiso, buena presentación y habilidades de comunicación.

Si está listo para dar el siguiente paso en su carrera, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Recuerde mantener su hoja de vida actualizada y bien redactada: evite errores ortográficos, use palabras clave relacionadas con su profesión y destaque sus logros. Esto le ayudará a superar los filtros automáticos y captar la atención de los reclutadores.

Líder de ventas - Eventos call center

Salario: 2.026.100

El Call Center de Hamburguesas El Corral se encuentra en búsqueda de un líder de ventas, profesional o tecnólogo en carreras administrativas o afines.

Es importante contar con conocimientos en manejo y coordinación de eventos, manejo de personal, atención al cliente, manejo de indicadores, liderazgo óptimo hacia el personal y habilidades comunicativas.

El contrato es a término indefinido, directo con la compañía, con un salario de $2.026.100 más prestaciones de ley y beneficios adicionales ofrecidos por la empresa.

El horario es de domingo a domingo, con un día de descanso a la semana, y se requiere disponibilidad completa de tiempo, tanto para apertura como para cierre de jornada.

Lugar de trabajo: Centro Comercial Bima.

Si la persona cumple con el perfil y desea asumir nuevos retos con una de las cadenas de restaurantes más importantes del país, esta oferta puede ser de su interés.

Se invita a realizar la postulación para comenzar una nueva experiencia.

Fonoaudiólogo Bogotá

Salario: 3.753.200

Compensar invita a unirse como fonoaudiólogo y formar parte de un equipo comprometido con la excelencia en el sector salud. Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

La organización valora el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, ofreciendo contrato a término indefinido, salario competitivo y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Se ofrece

Horario rotativo, jornada AM y PM, de lunes a viernes y un sábado cada quince días hasta el mediodía.

• Contrato a término indefinido con prestaciones de ley.

• Salario de $3.753.200.

• Beneficios extralegales.

Electromecánico Bogotá

Salario: 1.800.000

Se requiere técnico electromecánico, tecnólogo o profesional en mecánica industrial o afines.

Ciudad: Bogotá

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados hasta la 1:20 p.m.

Perfil del cargo:

Experiencia mínima de 1 año

Conocimientos en soldadura y electricidad

Curso de alturas vigente

Capacidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria

Conocimiento para desarrollar y poner a punto nuevos equipos o proyectos

Uso adecuado de herramientas y equipos relacionados con el área

Condiciones laborales

Contrato estable y todas las prestaciones de ley

Bonificación de alimentación

Ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo

Oportunidad de crecimiento y aprendizaje continuo

Cajero Bogotá

Salario a convenir

Esta unidad de negocio de vitrinas comerciales, almacenes de repuestos y servicio posventa para vehículos de Colombiana de Comercio – Corbeta S.A. cuenta con más de 80 años de presencia en el mercado. Su propósito como compañía es construir país, brindando condiciones justas y competitivas para sus colaboradores y sus familias.

Se invita a participar en el proceso para el cargo de cajero en Medellín.

El reto será facturar los productos y/o servicios a crédito o contado, otros medios de pago o recepción de anticipos, verificando los soportes requeridos e informando al cliente las condiciones del pago, brindando un excelente servicio.

Formación académica:

Técnica en contabilidad, administración o afines.

Experiencia laboral:

1 año en roles afines.

Conocimientos:

Procesos de facturación, medios de pago y servicio al cliente.

La empresa ofrece:

• Salario competitivo con el mercado laboral.

• Tres primas extralegales.

• Contrato a término indefinido.

• Fondo de empleados, auxilio educativo y otros beneficios adicionales.

Ubicación física: Sector Fátima Norte de Bogotá.

Administrador Bogotá

Salario: 2.678.616

Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de administrador encargado de liderar las operaciones de la Energiteca.

El objetivo principal será garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas y comerciales, asegurando un manejo óptimo de los recursos y del personal a su cargo.

Este rol es fundamental para maximizar la eficiencia operativa y fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de la Energiteca.

Gestionar y coordinar el personal bajo su cargo.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Implementar y mejorar procesos administrativos.

Mantener relaciones efectivas con clientes y proveedores.

Requerimientos:

Tecnólogo en carreras Administrativas Financieras Ingenierías Mercadeo o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Experiencia en manejo de personal y establecimientos comerciales.

Habilidades de liderazgo y gestión.

Excelentes capacidades de comunicación.

Horneros

Salario: 1.423.500

Santa Clara busca personas apasionadas por la panificación con experiencia en la operación de hornos industriales.

Como operador de horno, será responsable de asegurar que cada producto de panificación cumpla con los altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Operar hornos industriales para hornear productos de panificación.

Asegurar la calidad presentación y sabor de cada producto horneado.

Mantener el equipo limpio y en óptimas condiciones de funcionamiento.

Cumplir con los procedimientos de seguridad y manipulación de alimentos.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 1 año en manejo de hornos industriales WESTON o ASTROS.

Carnet de manipulación de alimentos vigente.

Condiciones:

• Tipo de contrato: obra y labor.

• Jornada: lunes a sábado en turnos rotativos.

• Disponibilidad: domingos y festivos si la operación lo requiere.

• Tipo de pago: mensual, cada día 22.