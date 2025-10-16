Hay trabajos de medio tiempo en importantes empresas. Aplique desde el celular en minutos

Buscar empleo puede ser una tarea desgastante, sobre todo si se está buscando con modalidades flexibles de trabajo como aquellos que solicitan personal medio tiempo. Sin embargo, esta modalidad de trabajo se ha convertido en un salvavidas para aquellos que estudian, son cuidadores o tienen otras responsabilidades.

Por eso, y entendiendo que aquellos que requieren de este tipo de trabajo suelen tener poco tiempo, hemos seleccionado algunos trabajos destacados de Semana Empleos. Aplicar a estos es muy fácil, pues solo requiere un dispositivo con internet y un par de minutos.

Un consejo adicional: el sistema con el que funciona Semana Empleos les da prioridad a los perfiles más completos. Asegúrese de llenar todos los campos, incluso los opcionales (como idiomas, cursos, certificaciones, logros o referencias).

Cajero - medio tiempo Bogotá

Salario: 800.000 a 900.000

El Banco de occidente está en búsqueda de un cajero de medio tiempo. Una oportunidad ideal para técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector bancario. Forme parte de una entidad financiera reconocida y brinde un excelente servicio a los clientes mientras adquiere experiencia valiosa en gestión de transacciones bancarias.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Excelentes habilidades comunicativas.

Horario de lunes a viernes 8:00 a.m. a 12 p.m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Tener disponibilidad para los dos horarios.

Asesora medio tiempo temporada Medellín

Salario a convenir

Reconocida empresa está buscando a una persona apasionada por el servicio al cliente y con ganas de enfrentar nuevos retos en el mundo de las ventas.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPIS al día.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIS de retail.

Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.

Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.

Auxiliar veterinario de medio tiempo

Salario a convenir

CVZ CES está buscando un auxiliar veterinario apasionado por el bienestar animal. Como asistente veterinario, será parte de un equipo dedicado a brindar cuidados excepcionales a pequeñas especies y fauna. Su rol incluirá la administración de medicamentos, apoyo en consultas prioritarias y emergencias, y tareas administrativas esenciales. Si es un técnico en veterinaria comprometido con la calidad y seguridad del paciente, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Preparar y administrar medicamentos y alimentos según indicaciones médicas.

Realizar triage de pacientes en consultas no programadas.

Brindar cuidados en consultas urgencias y consultas prioritarias.

Diligenciar órdenes historia clínica y otros formatos necesarios.

Apoyar labores asistenciales y administrativas de los veterinarios.

Rotular insumos médicos con fechas de apertura y vencimiento.

Asegurar la existencia de insumos necesarios para el servicio.

Desempeñar el adecuado desecho de residuos.

Rotar por distintas áreas de servicio del CVZ.

Controlar las cajas de materiales básicos en consultorios.

Asistir a reuniones médicas/administrativas cuando sea necesario.

Participar en la normatividad y estandarización de seguridad del paciente.

Requerimientos:

Título de técnico en veterinaria o similar.

Experiencia previa en cuidado de animales en clínicas o similares.

Conocimiento de procedimientos administrativos en el área veterinaria.

Habilidades en manejo de pequeños animales y fauna.

Capacidad para trabajar en equipo.

Compromiso con la seguridad del paciente y calidad del servicio.

¡Aplicar a esta vacante es gratis! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Promotor de medio tiempo en Cali

Salario: 947.913

Requisitos:

Bachiller (es importante que hayan presentado el examen ICFES, debido a los requisitos para el estudio de seguridad) o mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

Salario: medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte: $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre).

Tipo de contrato: obra o labor.

Beneficios:

• Comisiones.

• Oportunidad de relacionamiento con personas.

• Posibilidad de ingreso directo a la compañía.

• Crecimiento interno.

Ejecutivo comercial medio tiempo Bogotá

Salario: 855.000

En este rol, usted será responsable de ofrecer un acompañamiento integral a los clientes del retail, proporcionándoles soluciones financieras personalizadas, como seguros, tarjetas de crédito y créditos, para satisfacer sus necesidades específicas.

Se busca a alguien apasionado por las ventas y el servicio al cliente, que siempre busque superar las expectativas y alcanzar las metas comerciales establecidas.

Trabajará en un ambiente colaborativo, con beneficios laborales y financieros, asegurando experiencias extraordinarias para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de crédito Créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y resultados

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Operador medio tiempo Pereira

Salario a convenir

Se ofrece un ingreso inicial garantizado de $745.130 durante el periodo de prueba, y a partir del noveno mes puede ganar desde $806.692 hasta $889.692, sujeto al cumplimiento de objetivos. Además, recibirá todos los recargos de ley establecidos como horas extras, dominicales, festivos y recargos nocturnos.

Como parte del equipo, también disfrutará de un paquete de beneficios exclusivos. Este es un puesto ideal para alguien que busca flexibilidad y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Realizar tareas operativas diarias en el área designada.

Apoyar en la logística y manejo de mercancías.

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Seguir los procedimientos y normativas de la empresa.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Promotor de stand medio tiempo Medellín

Salario a convenir

Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que deseen obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina. Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Entregar material publicitario en el stand.

Atraer clientes potenciales a la oficina.

Representar la marca de manera profesional.

Mantener el stand organizado y atractivo.

Interacción directa con el público.

Requerimientos: