Medellín: ofertas de empleo para bachilleres, técnicos y profesionales

El mercado laboral en Medellín se mantiene dinámico y las empresas están intensificando sus procesos de contratación. En los últimos días, se han abierto varias vacantes urgentes para perfiles de distintos niveles académicos, lo que representa una oportunidad para quienes están buscando ingresar o avanzar en su carrera profesional.

Las vacantes activas incluyen cargos para bachilleres, mercaderistas, ejecutivos preferentes, community manager y mesero. También hay oportunidades para técnicos y tecnólogos en áreas como producción, mantenimiento, calidad y sistemas, además de posiciones para profesionales en ventas, administración o finanzas.

Muchos de estos empleos ofrecen condiciones formales, con contrato legal, prestaciones sociales y posibilidades de desarrollo dentro de las empresas. Para quienes están adaptando su búsqueda laboral o necesitan generar ingresos pronto, estas ofertas pueden ser una vía de rápido acceso a puestos estables o según sus aspiraciones.

¿Cómo postularse?

Para aplicar, ingrese a la sección de Semana Empleos, donde encontrará un listado actualizado con las vacantes disponibles en Medellín para bachilleres, técnicos y profesionales. Tenga en cuenta que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mercaderista

Empresa: Grupo Ambiente

Salario: 1.423.000

Su papel como gestor de punto de venta incluirá asegurar el correcto surtido y limpieza de las estanterías, así como informar sobre la rotación de productos y cualquier novedad relevante a nuestra casa matriz.

Responsabilidades:

Representar la marca en grandes superficies de Medellín.

Asegurar el correcto surtido de las estanterías.

Mantener la limpieza y el orden de los productos exhibidos.

Informar sobre la rotación de productos.

Comunicar novedades a la casa matriz.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en mercadeo o ventas.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Community manager

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Si le apasionan las redes sociales, las tendencias de moda y es capaz de mostrar su creatividad a través de estrategias digitales innovadoras, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y optimizar redes sociales de la empresa como Instagram, TikTok y Facebook.

Coordinar y colaborar con influenciadoras para aumentar el alcance de la marca.

Desarrollar contenido atractivo que resuene con nuestra audiencia.

Crear y mantener una comunidad activa y participativa en todas las plataformas digitales.

Monitorear y evaluar KPI de alcance, engagement y conversión para maximizar el impacto de nuestras campañas.

Planificar y ejecutar eventos y activaciones que generen un impacto positivo en la marca.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en comunicación, mercadeo, publicidad o diseño o a fines.

Dominio de redes sociales, edición de videos y herramientas gráficas como Illustrator.

Experiencia mínima de 3 años en diseño gráfico, mercadeo o gestión de redes sociales, preferiblemente en el sector moda

Nivel de inglés intermedio, no es requisito.

Ejecutivo preferente

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como Asesor Financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Mesero

Empresa: Parmessano

Salario: 1.423.500

En este rol, será el rostro amigable y profesional que ofrece experiencias memorables a nuestros invitados, asegurando su satisfacción y fidelidad.

Responsabilidades:

Realizar labores de apertura del punto de venta, asegurando limpieza y montaje adecuado.

Velar por simetría y nivelación en el montaje de mesas.

Mantener el aseo de cartas y sillas de bebé.

Tomar pedidos y cumplir con otras funciones del cronograma de limpieza.

Realizar labores de cierre garantizando la limpieza total del local.

Cumplir con los protocolos de seguridad y bioseguridad durante las operaciones.

Requerimientos:

Bachiller académico deseable, técnico o tecnólogo en mesa y bar o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente o cargos afines en restaurantes.