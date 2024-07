Postúlese ahora y transforme su futuro: Cali anuncia nuevos puestos a través de la plataforma de Magneto empleos

La ciudad de Cali abre una emocionante oportunidad para todos aquellos que buscan crecer profesionalmente. A través de la plataforma de Magneto Empleos, se han anunciado nuevas vacantes en diversos sectores, ofreciendo una puerta abierta hacia un futuro prometedor. No pierda esta oportunidad única de ser parte de un equipo dinámico y en constante evolución. Actualice su hoja de vida y postúlese ahora para comenzar un nuevo capítulo en su carrera.

Monitor/A Gestión Oficinas - Cali

¿Quiere ser parte de uno de los mejores ambientes laborales para trabajar según el Great Place To Work? Queremos que con su talento y nuestros esfuerzos contribuya a seguir transformando esta cultura. En el Grupo Coomeva hacemos que las cosas pasen, porque Cooperando somos más fuertes.

Asesor Comercial – Cali

En Gopass nos encontramos en búsqueda de un Asesor comercial externo con habilidad para impulsar aplicación de servicios, no es necesaria la experiencia, contamos con capacitación para ti. Tenemos ¡Contratación inmediata!

Analista de TI – Nacional - Cali

Asesor Cali

Empresa: Seven Seven

La marca SEVEN SEVEN busca asesores comerciales tiempo completo que vivan en Cali para hacer parte de la familia más grande de Colombia, si es apasionado por la venta no dude en postularse. El asesor comercial será el responsable de asesorar y atender de manera personalizada a los clientes de acuerdo con sus necesidades, garantizando una excelente atención y servicio al cliente. Es esencial que el candidato tenga habilidades comunicativas efectivas para establecer una excelente relación con los clientes.