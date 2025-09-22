¿Sueña con trabajar en el sector aeroportuario? Airplan abre vacantes

Si alguna vez ha soñado con formar parte del mundo aeroportuario, esta es su oportunidad. Airplan, empresa encargada de la administración de seis aeropuertos en Colombia, abrió nuevas vacantes para integrar talento comprometido con la excelencia, la seguridad y la experiencia del viajero.

Con una sólida trayectoria en la gestión de infraestructuras estratégicas para la conectividad regional y nacional, la empresa se distingue por mantener altos estándares de calidad y cumplir con la normativa vigente, lo que es perfecto para aquellos que quieren crecer en una empresa seria.

Su cultura organizacional promueve la innovación, el desarrollo profesional y la sostenibilidad, convirtiéndose en un referente en la industria aeroportuaria del país.

Trabajar en Airplan es la oportunidad de participar en proyectos de impacto, crecer profesionalmente y contribuir al desarrollo económico y social de las regiones donde opera. La empresa apuesta por un ambiente humano, cercano e innovador, donde cada colaborador es valorado y tiene la posibilidad de dejar su huella en la experiencia de volar.

La empresa busca conectar sueños, regiones y oportunidades. Si busca un lugar donde su talento sea reconocido y pueda desarrollarse en una industria que transforma vidas, esta es su puerta de entrada al sector aeroportuario.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Vacantes disponibles

Supervisor(a) de terminal aérea Carepa

Salario $ 3.:805.262

¿Tiene experiencia en la supervisión de terminales aéreas? Si es así, ¡Lo están buscando! Airplan, una empresa líder en el sector aeroportuario quiere incorporar a su equipo a un(a) supervisor(a) de terminal aérea con dedicación y pasión por el servicio.

En este rol, usted será el responsable de garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para el funcionamiento diario, cumpliendo con todas las normativas de seguridad y operacionales. Además, tendrá la oportunidad de liderar procesos de compras, contratación, y formación de personal.

Responsabilidades:

Garantizar las condiciones óptimas de las instalaciones del terminal aéreo para cumplir con la normatividad y satisfacer a clientes y usuarios.

Supervisar y seguir procesos de compras y contratación.

Apoyar al área de facturación y gestión documental.

Liderar la formación de personal y gestión contractual.

Ejecutar negociaciones y contratos comerciales.

Supervisar operaciones de llegada y salida de carga y pasajeros.

Elaborar y presentar presupuestos.

Participar en auditorías internas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en administración, gestión aeroportuaria, ingeniería aeronáutica o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia como supervisor de terminal de Aeropuerto o en roles similares.

Conocimientos en normatividad de seguridad aeroportuaria y operacional.

Manejo de Excel a nivel intermedio.

Ayudante de construcción para Aeropuerto José María Córdova

Salario: $ 1.596.803

Se busca un ayudante de construcción con experiencia en el campo y pasión por el trabajo. Si tiene al menos 2 años de experiencia como ayudante de obra o asistente de mantenimiento locativo, esta oportunidad es para usted.

Trabajará en un entorno dinámico, participando en proyectos de infraestructura que son clave para el funcionamiento del aeropuerto. Se valora su conocimiento en herramientas manuales y eléctricas, plomería, obra blanca, electricidad, pintura, carpintería y albañilería. Además, necesitan que pueda interpretar planos básicos para contribuir eficazmente en las tareas asignadas.

Se ofrece un salario competitivo de $1,596,803 al mes, con contrato fijo y un ambiente de trabajo colaborativo.

Responsabilidades:

Realizar trabajos de obra y mantenimiento según instrucciones técnicas.

Apoyar adecuaciones locativas de remodelación en áreas internas y externas.

Trabajar con el equipo de la obra para cumplir plazos del proyecto.

Requerimientos:

Bachiller con curso en técnicas de construcción.

Certificación de trabajo en alturas.

2 años de experiencia como ayudante de construcción auxiliar de mantenimiento locativo o de obra.

Jefe de seguridad de aviación civil para Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín

Salario: $ 6.415.000

Se está en búsqueda de un líder carismático, proactivo, diligente, persuasivo, y eficiente que supervise y garantice la seguridad en toda el área aeroportuaria. Debe tener excelente capacidad de relacionamiento, liderazgo, toma de decisiones y productividad. Si le apasiona la seguridad y tiene un enfoque claro hacia el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar operaciones de seguridad aeroportuaria.

Coordinar equipo de seguridad.

Garantizar la seguridad operacional del aeropuerto.

Manejar relaciones interpersonales con clientes internos y externos.

Tomar decisiones acertadas para la seguridad del aeropuerto.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en ciencias administrativas, o Ingenierias en áreas aeroportuarias/aeronáuticas. En Derecho e investigación judicial

Mínimo 2 años de experiencia en seguridad física y operacional

Experiencia en manejo de personal, actividades administrativas de coordinación, en toma de decisiones y en excelente servicio al cliente interno y externo.

Aspirante a bombero aeronáutico - Aeropuerto Carepa

Salario: $ 1.423.500

¿Le gustaría construir una carrera con propósito y estabilidad? En Airplan están buscando personas comprometidas, con vocación de servicio y deseo de superación, interesadas en formarse y trabajar como bomberos aeronáuticos en uno de los seis aeropuertos.

Si alguna vez has soñado con prestar un servicio vital para la sociedad, esta es su oportunidad. ¡La empresa le ayuda en su formación!

Condiciones ofrecidas

Formación completa como Bombero Aeronáutico en el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA).

Contrato laboral desde el inicio del curso.

Salario mensual de un SMLV durante la formación (5 a 6 meses), más auxilio de transporte al lugar del entrenamiento, una vez finalizado el curso e inicie como bombero aeronáutico se paga el salario completo (3.544.000).

Estabilidad laboral y todas las prestaciones de ley

Acompañamiento durante todo el proceso de formación y preparación física

¿Qué necesita para aplicar?