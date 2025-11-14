Termine la semana con empleo estable: vacantes disponibles en distintas ciudades

El mercado laboral cierra la semana con señales positivas para quienes buscan estabilidad y oportunidades de crecimiento. Varias empresas en ciudades como Bogotá, Villavicencio y Medellín están fortaleciendo sus equipos y requieren personal para cargos operativos, técnicos y profesionales.

La demanda se concentra en sectores que mantienen contratación constante, como servicios, logística, tecnología, salud y comercio. Estas vacantes ofrecen contrato a término indefinido, garantías laborales y la posibilidad de acceder a programas de formación o ascenso, según la empresa.

Entre las opciones más destacadas se encuentran roles como director de experiencia y fidelización, vendedores, asesor de trámites y analistas de soluciones tecnológicas. Las organizaciones buscan perfiles responsables, con buena comunicación y disposición para aprender.

¿Cómo aplicar?

Si desea consultar todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y seguir el proceso de postulación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes disponibles esta semana. Recuerde que postularse no tiene ningún costo.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Director de experiencia y fidelización – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol clave busca posicionar a nuestra compañía como líder en el mercado mediante la implementación de modelos de Voz del Cliente (VoC) y la optimización del Customer Journey Map (CJM).

Responsabilidades:

Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de experiencia del cliente.

Monitorear y optimizar el Customer Journey Map (CJM).

Implementar modelos de Voz del Cliente (VoC) y analizar métricas asociadas.

Colaborar con diferentes áreas para mejorar la experiencia del cliente.

Posicionar la empresa como líder en experiencia del cliente.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Diseño, Mercadeo o Publicidad.

Especialización en Gerencia de Servicio o Experiencia de Clientes.

Mínimo 5 años liderando áreas de experiencia y fidelización de clientes.

Experiencia en gestión de proyectos de transformación.

Deseable experiencia en el sector financiero.

Vendedor fin de semana – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un ejecutivo de ventas fin de semana con habilidades en manejo de herramientas digitales y una actitud proactiva, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento del propósito de la compañía a través de un excelente servicio al cliente.

Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos, proyectos y servicios.

Promover la omnicanalidad e invitar a los clientes a usar diferentes canales de venta y herramientas digitales.

Mantener estándares de operación, actualizando merchandising, precios y organizando productos.

Gestionar su propia formación y participar en espacios de aprendizaje.

Seguir normas de seguridad y comunicar condiciones inseguras.

Atender consultas de clientes y canalizar adecuadamente.

Mantenerse informado sobre resultados, metas y compromisos diarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales.

Habilidad para manejar objeciones y cerrar ventas.

Asesor de tramites inmobiliarios – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto busca un analista de trámites y legalización inmobiliaria apasionado por brindar un servicio excelente en el acompañamiento de trámites, desde el cierre de ventas hasta la entrega de inmuebles.

Responsabilidades:

Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.

Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.

Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración legalización créditos subsidios y desembolsos.

Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.

Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.

Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.

Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.

Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.

Analizar informes de trámites ventas y jurídicos.

Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.

Requerimientos:

Tecnólogo o Técnico en finanzas, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.

Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.

Alta atención al detalle y capacidad de análisis.

Analista senior de soluciones tecnológicas – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 4.088.460

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista senior de soluciones tecnológicas, donde será fundamental para garantizar que la información técnica de las soluciones esté siempre al día y gestionada eficientemente.

Responsabilidades:

Analizar y recopilar información técnica relevante para la documentación de soluciones.

Implementar cambios en los procesos de desarrollo en colaboración con equipos pertinentes.

Realizar seguimiento de la efectividad de los procesos implementados.

Facilitar la comunicación y coordinación entre áreas para garantizar coherencia de documentación.

Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con documentación y procesos.

Proveer apoyo y orientación sobre documentación y procesos cuando sea necesario.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado o estudiante desde el 7.º semestre en carreras de Sistemas Informática o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de requerimientos TIC y diseño de procesos.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de flujos técnicos.