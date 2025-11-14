EMPLEO
Termine la semana con empleo estable: vacantes disponibles en distintas ciudades
¡No deje pasar esta oportunidad laboral!
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral cierra la semana con señales positivas para quienes buscan estabilidad y oportunidades de crecimiento. Varias empresas en ciudades como Bogotá, Villavicencio y Medellín están fortaleciendo sus equipos y requieren personal para cargos operativos, técnicos y profesionales.
La demanda se concentra en sectores que mantienen contratación constante, como servicios, logística, tecnología, salud y comercio. Estas vacantes ofrecen contrato a término indefinido, garantías laborales y la posibilidad de acceder a programas de formación o ascenso, según la empresa.
Entre las opciones más destacadas se encuentran roles como director de experiencia y fidelización, vendedores, asesor de trámites y analistas de soluciones tecnológicas. Las organizaciones buscan perfiles responsables, con buena comunicación y disposición para aprender.
¿Cómo aplicar?
Si desea consultar todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y seguir el proceso de postulación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes disponibles esta semana. Recuerde que postularse no tiene ningún costo.
Director de experiencia y fidelización – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol clave busca posicionar a nuestra compañía como líder en el mercado mediante la implementación de modelos de Voz del Cliente (VoC) y la optimización del Customer Journey Map (CJM).
Responsabilidades:
- Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de experiencia del cliente.
- Monitorear y optimizar el Customer Journey Map (CJM).
- Implementar modelos de Voz del Cliente (VoC) y analizar métricas asociadas.
- Colaborar con diferentes áreas para mejorar la experiencia del cliente.
- Posicionar la empresa como líder en experiencia del cliente.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Diseño, Mercadeo o Publicidad.
- Especialización en Gerencia de Servicio o Experiencia de Clientes.
- Mínimo 5 años liderando áreas de experiencia y fidelización de clientes.
- Experiencia en gestión de proyectos de transformación.
- Deseable experiencia en el sector financiero.
Vendedor fin de semana – Villavicencio
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un ejecutivo de ventas fin de semana con habilidades en manejo de herramientas digitales y una actitud proactiva, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asegurar el cumplimiento del propósito de la compañía a través de un excelente servicio al cliente.
- Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos, proyectos y servicios.
- Promover la omnicanalidad e invitar a los clientes a usar diferentes canales de venta y herramientas digitales.
- Mantener estándares de operación, actualizando merchandising, precios y organizando productos.
- Gestionar su propia formación y participar en espacios de aprendizaje.
- Seguir normas de seguridad y comunicar condiciones inseguras.
- Atender consultas de clientes y canalizar adecuadamente.
- Mantenerse informado sobre resultados, metas y compromisos diarios.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Conocimiento en el uso de herramientas digitales.
- Habilidad para manejar objeciones y cerrar ventas.
Asesor de tramites inmobiliarios – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Conconcreto busca un analista de trámites y legalización inmobiliaria apasionado por brindar un servicio excelente en el acompañamiento de trámites, desde el cierre de ventas hasta la entrega de inmuebles.
Responsabilidades:
- Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.
- Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.
- Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración legalización créditos subsidios y desembolsos.
- Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.
- Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.
- Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.
- Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.
- Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.
- Analizar informes de trámites ventas y jurídicos.
- Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.
Requerimientos:
- Tecnólogo o Técnico en finanzas, administración o áreas afines.
- Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.
- Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.
- Alta atención al detalle y capacidad de análisis.
Analista senior de soluciones tecnológicas – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 4.088.460
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista senior de soluciones tecnológicas, donde será fundamental para garantizar que la información técnica de las soluciones esté siempre al día y gestionada eficientemente.
Responsabilidades:
- Analizar y recopilar información técnica relevante para la documentación de soluciones.
- Implementar cambios en los procesos de desarrollo en colaboración con equipos pertinentes.
- Realizar seguimiento de la efectividad de los procesos implementados.
- Facilitar la comunicación y coordinación entre áreas para garantizar coherencia de documentación.
- Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con documentación y procesos.
- Proveer apoyo y orientación sobre documentación y procesos cuando sea necesario.
Requerimientos:
- Tecnólogo titulado o estudiante desde el 7.º semestre en carreras de Sistemas Informática o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de requerimientos TIC y diseño de procesos.
- Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de flujos técnicos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.