Termine la semana con empleo estable: vacantes disponibles en distintas ciudades

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de noviembre de 2025, 8:25 p. m.
Empleo en Colombia: estas son las tendencias para 2025
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Istock

El mercado laboral cierra la semana con señales positivas para quienes buscan estabilidad y oportunidades de crecimiento. Varias empresas en ciudades como Bogotá, Villavicencio y Medellín están fortaleciendo sus equipos y requieren personal para cargos operativos, técnicos y profesionales.

La demanda se concentra en sectores que mantienen contratación constante, como servicios, logística, tecnología, salud y comercio. Estas vacantes ofrecen contrato a término indefinido, garantías laborales y la posibilidad de acceder a programas de formación o ascenso, según la empresa.

Entre las opciones más destacadas se encuentran roles como director de experiencia y fidelización, vendedores, asesor de trámites y analistas de soluciones tecnológicas. Las organizaciones buscan perfiles responsables, con buena comunicación y disposición para aprender.

¿Cómo aplicar?

Si desea consultar todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y seguir el proceso de postulación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes disponibles esta semana. Recuerde que postularse no tiene ningún costo.

.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Director de experiencia y fidelización – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol clave busca posicionar a nuestra compañía como líder en el mercado mediante la implementación de modelos de Voz del Cliente (VoC) y la optimización del Customer Journey Map (CJM).

Responsabilidades:

  • Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de experiencia del cliente.
  • Monitorear y optimizar el Customer Journey Map (CJM).
  • Implementar modelos de Voz del Cliente (VoC) y analizar métricas asociadas.
  • Colaborar con diferentes áreas para mejorar la experiencia del cliente.
  • Posicionar la empresa como líder en experiencia del cliente.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Diseño, Mercadeo o Publicidad.
  • Especialización en Gerencia de Servicio o Experiencia de Clientes.
  • Mínimo 5 años liderando áreas de experiencia y fidelización de clientes.
  • Experiencia en gestión de proyectos de transformación.
  • Deseable experiencia en el sector financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor fin de semana – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un ejecutivo de ventas fin de semana con habilidades en manejo de herramientas digitales y una actitud proactiva, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asegurar el cumplimiento del propósito de la compañía a través de un excelente servicio al cliente.
  • Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos, proyectos y servicios.
  • Promover la omnicanalidad e invitar a los clientes a usar diferentes canales de venta y herramientas digitales.
  • Mantener estándares de operación, actualizando merchandising, precios y organizando productos.
  • Gestionar su propia formación y participar en espacios de aprendizaje.
  • Seguir normas de seguridad y comunicar condiciones inseguras.
  • Atender consultas de clientes y canalizar adecuadamente.
  • Mantenerse informado sobre resultados, metas y compromisos diarios.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Conocimiento en el uso de herramientas digitales.
  • Habilidad para manejar objeciones y cerrar ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de tramites inmobiliarios – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto busca un analista de trámites y legalización inmobiliaria apasionado por brindar un servicio excelente en el acompañamiento de trámites, desde el cierre de ventas hasta la entrega de inmuebles.

Responsabilidades:

  • Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.
  • Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.
  • Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración legalización créditos subsidios y desembolsos.
  • Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.
  • Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.
  • Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.
  • Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.
  • Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.
  • Analizar informes de trámites ventas y jurídicos.
  • Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o Técnico en finanzas, administración o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.
  • Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.
  • Alta atención al detalle y capacidad de análisis.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista senior de soluciones tecnológicas – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 4.088.460

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista senior de soluciones tecnológicas, donde será fundamental para garantizar que la información técnica de las soluciones esté siempre al día y gestionada eficientemente.

Responsabilidades:

  • Analizar y recopilar información técnica relevante para la documentación de soluciones.
  • Implementar cambios en los procesos de desarrollo en colaboración con equipos pertinentes.
  • Realizar seguimiento de la efectividad de los procesos implementados.
  • Facilitar la comunicación y coordinación entre áreas para garantizar coherencia de documentación.
  • Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con documentación y procesos.
  • Proveer apoyo y orientación sobre documentación y procesos cuando sea necesario.

Requerimientos:

  • Tecnólogo titulado o estudiante desde el 7.º semestre en carreras de Sistemas Informática o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de requerimientos TIC y diseño de procesos.
  • Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de flujos técnicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

