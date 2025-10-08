Suscribirse

Empleo

Trabaje desde su casa y postúlese solo con sus datos: no se requiere experiencia

Todas las vacantes están disponibles en Semana Empleos.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de octubre de 2025, 9:48 p. m.
Getty Creativo
Aplicar a estas vacantes es gratis. | Foto: Getty Images

Cada vez más empresas en Colombia están apostando por el trabajo remoto, y ahora llegan nuevas ofertas ideales para quienes buscan flexibilidad y una oportunidad de empezar sin experiencia previa.

El proceso de aplicación es sencillo: solo necesita registrar sus datos personales y contar con conexión a internet.

Si desea aplicar, visite Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas esperando por candidatos como usted. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postule en minutos.

Asegúrese de que su CV esté actualizado, con una descripción clara de sus habilidades digitales y una redacción sencilla; eso le ayudará a superar los filtros automáticos que hoy usan muchas plataformas.

Agente call center remoto / híbrido

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (inside sales y farmer Jr.).

Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.

Perfil:

  • Bachilleres, técnicos o tecnólogos.
  • Se valorará la experiencia en labores comerciales.
  • No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.

Funciones:

Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.

Farmer Jr.: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.

Condiciones laborales:

  • Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.
  • Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Salario promedio mensual: $2.300.000.
  • Base: $ 1.423.000 + variable de $ 510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $ 200.000 + prestaciones de ley.
  • Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.

Responsabilidades:

  • Organización de personal y recursos.
  • Elaboración de reportes periódicos.
  • Control y seguimiento de procesos internos.
  • Apoyo en tareas administrativas generales.
  • Gestión básica de documentos.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años.
  • Bachillerato culminado.
  • Manejo básico de sistemas informáticos.
  • Documentación personal vigente.

Condiciones laborales:

  • Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.
  • Horarios flexibles y fines de semana libres.
  • Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.
  • Ingresos entre $ 900.000 y $ 1.200.000 mensuales, más bonificaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario básico + incentivos por desempeño.
  • Modalidad 100 % remota.
  • Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

  • Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
  • Buen manejo de escritura y ortografía.
  • Disponibilidad de +6 horas diarias.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

