Empleo
Trabaje desde su casa y postúlese solo con sus datos: no se requiere experiencia
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia están apostando por el trabajo remoto, y ahora llegan nuevas ofertas ideales para quienes buscan flexibilidad y una oportunidad de empezar sin experiencia previa.
El proceso de aplicación es sencillo: solo necesita registrar sus datos personales y contar con conexión a internet.
Si desea aplicar, visite Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas esperando por candidatos como usted. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postule en minutos.
Asegúrese de que su CV esté actualizado, con una descripción clara de sus habilidades digitales y una redacción sencilla; eso le ayudará a superar los filtros automáticos que hoy usan muchas plataformas.
Agente call center remoto / híbrido
Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000
Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (inside sales y farmer Jr.).
Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.
Perfil:
- Bachilleres, técnicos o tecnólogos.
- Se valorará la experiencia en labores comerciales.
- No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.
Funciones:
Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.
Farmer Jr.: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.
Condiciones laborales:
- Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.
- Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Salario promedio mensual: $2.300.000.
- Base: $ 1.423.000 + variable de $ 510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $ 200.000 + prestaciones de ley.
- Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.
Auxiliares administrativos medio tiempo
Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000
Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.
Responsabilidades:
- Organización de personal y recursos.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Control y seguimiento de procesos internos.
- Apoyo en tareas administrativas generales.
- Gestión básica de documentos.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachillerato culminado.
- Manejo básico de sistemas informáticos.
- Documentación personal vigente.
Condiciones laborales:
- Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.
- Horarios flexibles y fines de semana libres.
- Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.
- Ingresos entre $ 900.000 y $ 1.200.000 mensuales, más bonificaciones.
Atención digital - Trabajo remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100 % remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.