Trabaje desde su casa y postúlese solo con sus datos: no se requiere experiencia

Cada vez más empresas en Colombia están apostando por el trabajo remoto, y ahora llegan nuevas ofertas ideales para quienes buscan flexibilidad y una oportunidad de empezar sin experiencia previa.

El proceso de aplicación es sencillo: solo necesita registrar sus datos personales y contar con conexión a internet.

Si desea aplicar, visite Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas esperando por candidatos como usted. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postule en minutos.

Asegúrese de que su CV esté actualizado, con una descripción clara de sus habilidades digitales y una redacción sencilla; eso le ayudará a superar los filtros automáticos que hoy usan muchas plataformas.

Agente call center remoto / híbrido

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (inside sales y farmer Jr.).

Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.

Perfil:

Bachilleres, técnicos o tecnólogos.

Se valorará la experiencia en labores comerciales.

No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.

Funciones:

Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.

Farmer Jr.: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.

Condiciones laborales:

Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.

Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Salario promedio mensual: $2.300.000.

Base: $ 1.423.000 + variable de $ 510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $ 200.000 + prestaciones de ley.

Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.

Responsabilidades:

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachillerato culminado.

Manejo básico de sistemas informáticos.

Documentación personal vigente.

Condiciones laborales:

Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.

Horarios flexibles y fines de semana libres.

Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.

Ingresos entre $ 900.000 y $ 1.200.000 mensuales, más bonificaciones.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100 % remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos: