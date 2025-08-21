Trabajo en Cali: revise las ofertas disponibles esta semana

¿Busca empleo en la capital vallecaucana? Esta semana se han abierto nuevas oportunidades laborales en Cali para quienes desean impulsar su carrera, con vacantes dirigidas a profesionales en áreas como ventas, salud, administración, entre otros sectores con alta demanda laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace y encuentre la oferta ideal para usted. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Ejecutivo comercial

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Médico general para urgencias

Empresa: KERALTY S.A.S

Salario: $ 5.535.000

Tipo de contrato: Término fijo

Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un médico general, para integrarse al equipo de urgencias.

Responsabilidades:

Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.

Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.

Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.

Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.

Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.

Requerimientos:

Título de Medicina.

Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Licencia médica vigente.

Médico laboral

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Seguridad Atlas valora profundamente el bienestar de su equipo, y por ello, busca a un profesional en salud laboral que pueda liderar programas de reincorporación tras incapacidades, asegurando un retorno productivo y seguro.

Responsabilidades:

Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas de reincorporación laboral, garantizando un retorno seguro y productivo de los colaboradores tras incapacidades o enfermedades.

Identificar y evaluar factores de riesgo laborales, proponiendo e implementando medidas de prevención y promoción de la salud.

Desarrollar y mantener sistemas de vigilancia epidemiológica para enfermedades laborales y riesgos ocupacionales.

Participar activamente en auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proponiendo y ejecutando planes de mejora continua.

Requerimientos:

Título profesional de Médico.

Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional Medicina Laboral.

Licencia Vigente en Salud Ocupacional (indispensable).

Experiencia mínima de 3 años en roles de Médico Laboral, preferiblemente en empresas preferiblemente del sector servicios y/o vigilancia.

Experiencia comprobable en diseño e implementación de programas de reincorporación laboral y promoción de la productividad. Gestión de ausentismo.

Analista de seguridad de la información

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de seguridad de la información y contribuya a la protección de datos personales y a la gestión de seguridad en esta institución bancaria.

Responsabilidades:

Apoyar la implementación y mejora del sistema de gestión de seguridad de la información.

Garantizar el control y seguimiento de políticas de seguridad y normatividad.

Realizar reuniones con líderes de procesos para identificar amenazas y vulnerabilidades.

Evaluar el diseño y efectividad de los controles de seguridad existentes.

Definir e implementar controles que aseguren los activos de información.

Requerimientos:

Título profesional en áreas de informática, sistemas o afines.

Experiencia en seguridad de la información y protección de datos.

Conocimiento de normativas de ciberseguridad y gestión de riesgos.

Gestión de riesgos de seguridad de la información y tecnológicos

Gobierno de seguridad de la información y protección de datos personales.

Técnicos infraestructura / aplicaciones / bases de datos.

ISO 31000, ISO 27005, 27001, 27002.

Ley de protección de datos personales.

Normatividad del sector financiero (deseable).

Cloud computing (deseable).