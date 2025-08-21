EMPLEO
Trabajo en Cali: revise las ofertas disponibles esta semana
Gran convocatoria laboral activa.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Busca empleo en la capital vallecaucana? Esta semana se han abierto nuevas oportunidades laborales en Cali para quienes desean impulsar su carrera, con vacantes dirigidas a profesionales en áreas como ventas, salud, administración, entre otros sectores con alta demanda laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace y encuentre la oferta ideal para usted. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Ejecutivo comercial
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $ 6.322.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Manejo de cuentas de clientes clave.
- Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
- Intermediación en la entrega oportuna de productos.
- Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
- Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
- Habilidades analíticas y estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Médico general para urgencias
Empresa: KERALTY S.A.S
Salario: $ 5.535.000
Tipo de contrato: Término fijo
Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un médico general, para integrarse al equipo de urgencias.
Responsabilidades:
- Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.
- Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.
- Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.
- Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.
- Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.
Requerimientos:
- Título de Medicina.
- Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Licencia médica vigente.
Médico laboral
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Seguridad Atlas valora profundamente el bienestar de su equipo, y por ello, busca a un profesional en salud laboral que pueda liderar programas de reincorporación tras incapacidades, asegurando un retorno productivo y seguro.
Responsabilidades:
- Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas de reincorporación laboral, garantizando un retorno seguro y productivo de los colaboradores tras incapacidades o enfermedades.
- Identificar y evaluar factores de riesgo laborales, proponiendo e implementando medidas de prevención y promoción de la salud.
- Desarrollar y mantener sistemas de vigilancia epidemiológica para enfermedades laborales y riesgos ocupacionales.
- Participar activamente en auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proponiendo y ejecutando planes de mejora continua.
Requerimientos:
- Título profesional de Médico.
- Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional Medicina Laboral.
- Licencia Vigente en Salud Ocupacional (indispensable).
- Experiencia mínima de 3 años en roles de Médico Laboral, preferiblemente en empresas preferiblemente del sector servicios y/o vigilancia.
- Experiencia comprobable en diseño e implementación de programas de reincorporación laboral y promoción de la productividad. Gestión de ausentismo.
Analista de seguridad de la información
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista de seguridad de la información y contribuya a la protección de datos personales y a la gestión de seguridad en esta institución bancaria.
Responsabilidades:
- Apoyar la implementación y mejora del sistema de gestión de seguridad de la información.
- Garantizar el control y seguimiento de políticas de seguridad y normatividad.
- Realizar reuniones con líderes de procesos para identificar amenazas y vulnerabilidades.
- Evaluar el diseño y efectividad de los controles de seguridad existentes.
- Definir e implementar controles que aseguren los activos de información.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas de informática, sistemas o afines.
- Experiencia en seguridad de la información y protección de datos.
- Conocimiento de normativas de ciberseguridad y gestión de riesgos.
- Gestión de riesgos de seguridad de la información y tecnológicos
- Gobierno de seguridad de la información y protección de datos personales.
- Técnicos infraestructura / aplicaciones / bases de datos.
- ISO 31000, ISO 27005, 27001, 27002.
- Ley de protección de datos personales.
- Normatividad del sector financiero (deseable).
- Cloud computing (deseable).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Cali, haga clic en este enlace.