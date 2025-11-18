Trabajo formal en Colombia: vacantes con contrato a término indefinido

El empleo formal sigue siendo una prioridad para muchas personas en Colombia, y actualmente se reporta un número creciente de vacantes con contrato a término indefinido en distintos sectores del país. Esta modalidad ofrece estabilidad laboral, beneficios legales completos y oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo.

Las empresas están contratando personal para áreas administrativas, comerciales, operativas y técnicas, con el objetivo de fortalecer sus equipos y garantizar la continuidad de sus operaciones. Estos procesos de selección incluyen tanto perfiles con experiencia como personas que buscan su primera vinculación formal.

Además de la estabilidad que ofrece un contrato a término indefinido, estas vacantes permiten a los trabajadores integrarse a equipos consolidados y acceder a planes de crecimiento profesional. Muchos empleadores valoran la experiencia acumulada dentro de la compañía, brindando la posibilidad de asumir mayores responsabilidades y avanzar en la carrera laboral a medida que demuestran desempeño y compromiso.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las vacantes disponibles en todo el país. Allí podrán crear su perfil profesional y postularse directamente a los cargos que más se ajusten a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

A continuación le presentamos una muestra de las ofertas activas.

Analista de sostenibilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está buscando un profesional en sostenibilidad, comprometido y apasionado por impulsar iniciativas sociales, ambientales y de gobernanza y generar un impacto positivo en la comunidad y el sector salud.

Responsabilidades:

Implementar y ejecutar los planes de trabajo con indicadores en sostenibilidad por áreas.

Identificar y ejecutar oportunidades de mejora en sostenibilidad en diversas áreas.

Coordinar comunicaciones externas e internas sobre sostenibilidad.

Acompañar el desarrollo de informes y certificaciones de sostenibilidad.

Colaborar en la planificación de eventos de educación continuada, alineados a la sostenibilidad.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Comunicación o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles como analista en desarrollo sostenible.

Habilidad para gestionar y ejecutar planes de sostenibilidad y hacer seguimiento a indicadores.

Conocimiento de tendencias y reportes en sostenibilidad.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad de trabajo en equipo con diferentes áreas.

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDT, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Coordinador de soporte técnico – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 3.150.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de soporte técnico, será el enlace entre el equipo de soporte y nuestros clientes, garantizando una comunicación eficaz y una respuesta oportuna a todas las solicitudes. Además, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Gestionar las diferentes solicitudes a través de los canales de comunicación para asegurar una atención oportuna y eficaz.

Garantizar la adecuada gestión del backlog de solicitudes de los clientes.

Realizar seguimiento detallado de las solicitudes escaladas a los diferentes procesos.

Asegurar el cumplimiento de ANS y la documentación clara de cada solicitud en el CRM.

Informar a los clientes de manera oportuna sobre cualquier evento con el servicio.

Gestionar, planificar y hacer seguimiento a las actividades del área para asegurar un servicio de calidad.

Acompañar funcional y técnicamente al equipo de ingenieros para asegurar su productividad.

Asegurar el funcionamiento de los canales de comunicación para el servicio al cliente.

Analizar indicadores para tomar acciones correctivas y preventivas que mejoren el proceso.

Requerimientos:

Profesional en áreas afines a tecnología o administración.

Experiencia comprobable en gestión de soporte técnico y mesas de ayuda.

Conocimientos en herramientas de gestión y CRM.

Entendimiento de bases de datos e infraestructura tecnológica.

Liderazgo técnico y habilidades para gestionar equipos de soporte.

Excelentes habilidades de comunicación con el cliente.

Analista junior de soluciones tecnológicas – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista junior de soluciones tecnológicas, será responsable de asegurar que todos los artefactos y procesos implementados por la fábrica de desarrollo estén documentados y actualizados eficientemente.

Responsabilidades:

Documentar y actualizar la información técnica de las soluciones tecnológicas.

Gestionar artefactos y procesos de forma eficiente.

Colaborar con equipos de desarrollo para asegurar la correcta implementación.

Monitorear y mejorar los procesos de documentación.

Asegurar la calidad de los flujos técnicos y de negocio.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado y/o estudiante de 7° semestre en carreras afines a Sistemas o Informática.

Mínimo un año de experiencia en gestión de requerimientos de TIC.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de procesos de negocio.

Habilidades en documentación técnica y actualización de artefactos.